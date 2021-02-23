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Gündem Halk TV’den kovulan gazeteci gerçeği itiraf etti! İBB istedi, biz değiştirdik
Gündem

Halk TV’den kovulan gazeteci gerçeği itiraf etti! İBB istedi, biz değiştirdik

Halk TV'de internet sitesinde çalışan iki gazeteci, Fırat Yeşilçınar ve Ali Isıyel ile Batuhan Batan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talimatıyla CHP'li belediyeler ile ilgili haberler sebebiyle sansür ve baskı altında olduklarını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 12:03:00 -
Halk TV’den kovulan gazeteci gerçeği itiraf etti! İBB istedi, biz değiştirdik

Halk TV'de internet sitesinde çalışan iki gazeteci, Fırat Yeşilçınar ve Ali Isıyel ile Batuhan Batan, CHP'li belediyeler ile ilgili haberler sebebiyle sansür ve baskı altında olduklarını belirterek bu nedenle işten çıkarıldıklarını söyledi.

Halk TV'de internet sitesinde 19 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan; "Türkiye'nin Wuhan'ı bu hâlde!" başlıklı haberde İstanbul pandemi salgınının başladığı Çin'in Hubei eyaletinde yer alan Wuhan'a benzetildi. Halk TV'de saat:21.15'te yayınladığı haberde; metrolarda fiziksel mesafenin hiçe sayıldığı, yurttaşların adeta balık istifi yolculuk yaptığı ifade edildi.

Yeşilçınar: iBB'yi eleştiren haberinden dolayı blokaj yaşamaya başladık

Gazeteci Mehmet Şafak Sarı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Halk TV'de yaşanan işçi çıkarılmasını şöyle açıkladı:

"Halk TV'de büyük kıyım. Gazeteci arkadaşlarımıza bu yapılanlar kaçıncı? Onlarca gazeteci ve çalışanın işine son verildi. Kanalın patronunun korumalarının işten çıkarılan meslektaşlarımızın üzerine yürüdüğü iddiaları var."

Halk TV'deki işlerinden çıkarılan Fırat Yeşilçınar, Clubhouse'un 'Halk TV'den nasıl kovulduk' odasında konuştu. Halk TV'deki işinden çıkarılan Fırat Yeşilçınar; Halk TV internet sitesinde yer alan ve İstanbul Metrosu görüntüleriyle verilen "Türkiye'nin Wuhan'ı Bu Halde" başlığının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talimatıyla "İktidarın ekonomi politikası ve bunun toplu taşımaya yansıması" olarak değiştirildiğini açıkladı.

Yeşilçınar: İBB'yi eleştiren haberinden dolayı blokaj yaşamaya başladık

Gazeteci Mehmet Şafak Sarı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Halk TV'de yaşanan işçi çıkarılmasını şöyle açıkladı:

"Halk TV'de büyük kıyım. Gazeteci arkadaşlarımıza bu yapılanlar kaçıncı? Onlarca gazeteci ve çalışanın işine son verildi. Kanalın patronunun korumalarının işten çıkarılan meslektaşlarımızın üzerine yürüdüğü iddiaları var."

"Halk TV'de işten atılan gazetecilerden Fırat Yeşilçınar, kapanan OLAY TV'e yayınlanan bir tartışma programını haberleştirdikleri için kendisine "rakip kanaldan hiçbir şey yayınlayamazsınız" dendiğini ve İBB'yi eleştiren haberinden dolayı blokaj yaşamaya başladıklarını belirtiyor."

"Halk TV'de işten atılan gazetecilerden Ali Isıyel, Kadıköy Belediyesi'ndeki işçi grevini haberi detaylı bir şekilde aktarmak istemesine rağmen, grev süreci daha az görüldüğünü söylüyor."

Halk TV haberin başlığı ve içeriğini değiştirdi

Halk TV; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdiği haberin başlığı ve içeriğini 2 saat 22 dakika sonra değiştirdi.

Halk TV'nin soysal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından saat:23.39'da yapılan paylaşımda; "Türkiye'nin Wuhan'ı bu hâlde!" başlıklı haberin başlığı ve içeriğinin değiştiği, haberin "İktidarın ekonomi politikası ve bunun toplu taşımaya yansıması" başlığıyla verildiği gözlendi.

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Yorumlar

Rabia Zafer

Tam Bir Şerefsizlik. Gerçekler Her Zaman Ortaya Çıkar.
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yiğit

REKLAMLARLA ALGIYLA BAŞKASININ YAPTIĞI PROJEYE ÇÖKMEKLE BU İŞ YÜRÜR SANIYORLAR.DAHA VAHİMİ HALKI BUNLARA İNANACAK KADAR AHMAK SANIYORLAR.GERÇEKLER ERYADA GEÇ GÜN YÜZÜNE ÇIKAR. KENDİLERİNİN HABERİ YOK SAF OLAN ONLAR.
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