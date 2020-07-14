Halk TV'de yeni bir algı operasyonu! ‘Herkes aç’ palavrası alay konusu oldu

CHP’nin kanalı Halk TV’nin provokatif yayınlarından birinde mikrofon uzatılan bir kadın hükümeti eleştireyim derken saçmaladı.

Halkl tv mikrofonuna ‘Herkes aç’ palavrasını dillendiren kadın saniyeler geçmeden ise eve gidip kahvaltı yapacağını söyledi.

Yıllardır CHP başta olmak üzere muhalefet partilerinin ‘herkes aç’ palavrasını ezbere konuşan kadının kendini rezil ettiği anlar sosyal medyada alay konusu oldu.

Halk TV'de yeni algı operasyonu "Dışarıdan değil de evde yemek yenilince aç mı olunuyor?" yorumlarını da beraberinde getirdi.