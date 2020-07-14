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Gündem

Halk TV'de yeni bir algı operasyonu! ‘Herkes aç’ palavrası alay konusu oldu

Halk TV’nin mikrofon uzattığı bir kadın hükümeti eleştireyim derken rezil oldu. "Herkes aç" diyen kadın saniyeler geçmeden eve gidip kahvaltı yapacağını söyledi. Halk TV'deki yeni algı operasyonu "Dışarıdan değil de evde yemek yenilince aç mı olunuyor?" yorumlarına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 11:54:00 - 2020-07-14 11:56:24

CHP’nin kanalı Halk TV’nin provokatif yayınlarından birinde mikrofon uzatılan bir kadın hükümeti eleştireyim derken saçmaladı.

Halkl tv mikrofonuna ‘Herkes aç’ palavrasını dillendiren kadın saniyeler geçmeden ise eve gidip kahvaltı yapacağını söyledi.

Yıllardır CHP başta olmak üzere muhalefet partilerinin ‘herkes aç’ palavrasını ezbere konuşan kadının kendini rezil ettiği anlar sosyal medyada alay konusu oldu.

Halk TV'de yeni  algı operasyonu "Dışarıdan değil de evde yemek yenilince aç mı olunuyor?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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Yorumlar

Mmdoff

Yalancı köpekler, adi şerefsizler. Kahpeler güruhu. Pislikler..
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Fikri

Basitçe kurgulanmaya çalışılmış bir tiyatro. Tıpkı eko başkanın antrikotu gibi.
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