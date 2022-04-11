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Gündem Halk TV'de skandal yorum: Bunu ancak işgal kuvvetleri yapar
Gündem

Halk TV'de skandal yorum: Bunu ancak işgal kuvvetleri yapar

CHP'nin yayın organı Halk TV'de yorumculuk yapan hukukçu Salim Şen, Atatürk Havalimanı'na kurulan pandemi hastanesi için "işgal kuvvetlerinin yapacağı bir eylem" yorumunda bulunarak büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 12:16:00 -
Halk TV'de skandal yorum: Bunu ancak işgal kuvvetleri yapar

CHP'nin yayın organı Halk TV'de yorumculuk yapan hukukçu Salim Şen, Atatürk Havalimanı'na kurulan pandemi hastanesi için "işgal kuvvetlerinin yapacağı bir eylem" yorumunda bulunarak büyük bir skandala imza attı.

Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu Açıkça programında yorumcu Salim Şen'in Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi için kullandığı ifadeler büyük tepki çekti.

Koronavirüs salgını sürecinde Atatürk Havalimanı içinde 45 günde inşa edilen 1008 yatak kapasiteli Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi hakkında yapacağı eleştirileri bağlamından kopararak hükümete "işgal kuvvetleri" benzetmesi yaptı.

Programda konuşan Salim Şen pandemi hastanesi için skandal bir benzetme yaparak “Bir ülkeye işgal kuvvetleri girse, bu ülke işgal edilse, nasıl şimdi Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde milli değerleri altyapıyı üstyapıyı paramparça ediyor; ona benzer bir eylemdir bu” ifadelerini kullandı.

Salim Şen'in 'işgalci eylemi' benzetmesine sosyal medyada tepki yağdı.

 

 

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Yorumlar

Çok doğru söylüyor

Pistin ortasına bina yapmak nerede görülmüş bire zındıklar ülkeyi talan ettiler bir de utanmadan yağ gibi su üzerine çıkarlar

İŞGAL KUVVETLERİ EZANA, SARIĞA, ÇARŞAFA DOKUNAMAMIŞ, AYASOFYA CAMİSİNİ İBADETE KAPATAMAMIŞTI

Bu HAÇLI ARTIKLARI, GAVURUN SÖZCÜLERİ ÖNCE KENDİ GEÇMİŞLERİNE CESARET EDİP BAKSINLAR. İSLAMLA YOĞRULMUŞ ANADOLU TOPRAKLARINDA nasıl İSLAM, MÜSLÜMAN DÜŞMANLIĞI YAPILDIĞINI GÖRSÜNLER, cesaret edebiliyorlarsa dile getirsinler. MUŞLUADAM
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