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Gündem Halk TV’de ihanet dolu sözler! Ayşenur Arslan'ın açıklamalarını işitenler ABD televizyonu sandı
Gündem

Halk TV’de ihanet dolu sözler! Ayşenur Arslan'ın açıklamalarını işitenler ABD televizyonu sandı

Türkiye'nin hava savunmadaki açığını kapatmak amacıyla Rusya'dan S-400 sistemleri satın alması ABD ve Batılı ülkelerin yanı sıra içimizdeki yardakçıları tarafından da hazımsızlıkla karşılandı. Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın moderatörlüğünü yaptığı programda ihanet dolu sözler sarfedildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 17:38:00 -

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması ABD ve Batılı ülkelerin yanı sıra içimizdeki yardakçılarını da çıldırttı. Bunun son örneği ise CHP'nin kanalı Halk TV'de yaşandı. Halk TV'de ekranlara gelen Ayşenur Arslan'ın moderatörlüğünü yaptığı programda Türkiye'nin S-400 satın alması hakkında skandal sözler sarfedildi.

Türkiye'nin S-400 almasını hazmedemeyen Ayşenur Arslan batılı ülkelerin ağzıyla konuşarak akla ziyan ifadeler kullandı.

"S-400'ler konusunda Erdoğan kesin bir taahhütte bulunmadıkça yaptırımlar er ya da geç ortaya konulacak" diyen Arslan S-400'lerin ABD ve Batılı ülkeler için vahim sonuçlar doğuracağını ifade etti.

İhanet dolu sözler kaydeden Arslan S-400'ler konusundaki cehaletini ortaya koydu. Programda S-400'lerin kurulmaması karşılığında ABD Başkanı Donald Trump'a söz verildiği ve bu sayede Türkiye'ye yaptırım uygulanma kararının durdurulduğu iddia edildi.

Türkiye'ye yönelik tehditler de görmezden gelindiği programda "Tehlike nerede tehdit nerede biz NATO üyesiyiz" denilerek milletin aklıyla adeta alay edildi.

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Yorumlar

Güney Doğulu

Bunlar ırkçı siyonist emperyalislerin Türkiye içinde her türlü haktan yararlanarak yaşayan mason bozması mahluklardır. Utanmazlar. Bunlarınki ifade hürtiyeti falan değil açıktan emperyalizme davetiyedir. Savcılarımız bunları hesaba çekmelidir.
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M.manak

CHP nin dinozorları çarpışıyor.. ABD uşsklığını o kadar benimsemişler ki, Türkiye’ye yaptırım falan olsa kalkıp oynaya caklar. Ne yaparlarsa yapsınlar , yüzlerce dinozor tv kanallarından haykırsa gene de kaybedecekler, Gene de...
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