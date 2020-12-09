Halk TV’de ihanet dolu sözler! Ayşenur Arslan'ın açıklamalarını işitenler ABD televizyonu sandı

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması ABD ve Batılı ülkelerin yanı sıra içimizdeki yardakçılarını da çıldırttı. Bunun son örneği ise CHP'nin kanalı Halk TV'de yaşandı. Halk TV'de ekranlara gelen Ayşenur Arslan'ın moderatörlüğünü yaptığı programda Türkiye'nin S-400 satın alması hakkında skandal sözler sarfedildi.

Türkiye'nin S-400 almasını hazmedemeyen Ayşenur Arslan batılı ülkelerin ağzıyla konuşarak akla ziyan ifadeler kullandı.

"S-400'ler konusunda Erdoğan kesin bir taahhütte bulunmadıkça yaptırımlar er ya da geç ortaya konulacak" diyen Arslan S-400'lerin ABD ve Batılı ülkeler için vahim sonuçlar doğuracağını ifade etti.

İhanet dolu sözler kaydeden Arslan S-400'ler konusundaki cehaletini ortaya koydu. Programda S-400'lerin kurulmaması karşılığında ABD Başkanı Donald Trump'a söz verildiği ve bu sayede Türkiye'ye yaptırım uygulanma kararının durdurulduğu iddia edildi.

Türkiye'ye yönelik tehditler de görmezden gelindiği programda "Tehlike nerede tehdit nerede biz NATO üyesiyiz" denilerek milletin aklıyla adeta alay edildi.