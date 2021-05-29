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Medya Halk TV'de içki özlemi! İsmail Saymaz: Meyhaneye gitmeyi özledim
Medya

Halk TV'de içki özlemi! İsmail Saymaz: Meyhaneye gitmeyi özledim

Halk TV'de normalleşmede ne yapılacağına dair konuklara sorulan soruyu İsmail Saymaz, 'Meyhaneye gitmeyi özledim.' şeklinde cevapladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 02:52:00 - 2021-05-29 03:12:58

CHP'nin finansör olduğu Halk TV konuğu İsmail Saymaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapanma dönemlerinde en çok meyhaneye gitmeyi özlediğini söyledi.

Halk TV'de Umut Yertutan moderatörlüğünde 'Perdenin Önü Arkası' programında gazeteciler İsmail Saymaz, Deniz Zeyrek, İpek Özbey ve Hakan Çelenk gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birçok konunun tartışıldığı programda, 1 Haziran'dan sonra beklenen normalleşme dönemi de değerlendirildi. Yertutan, İsmail Saymaz'a karantina döneminde, normal hayatta en çok neyi özlediğini sordu.

İsmail Saymaz: Meyhaneye gitmeyi özledim

Saymaz, en çok meyhaneye gitmeyi, bir akşam sofrası kurmayı özlediğini söyledi.

İsmail Saymaz, "Meyhaneye gitmeyi özledim tabi, güzel bir akşam sofrası kurmayı özledim. Maalesef iktidar, siyasal islamcı refleksleri nedeniyle içkiyi, alkolü tekel büfesinden alıp eve götürmeyi bile salgın için bir risk göstermeye çalışıyor. Yani o yüzden içkiye üstü kapalı savaş açmış durumda. Sigarayı bile temel gıda maddesi kapsamına alıp, gayrimüslimlerin ibadet diye tükettikleri şarabı bile yasaklayacaklardı. O nedenle akşamcılığı özledim, bir meyhaneye gitmeyi özledim. Bunu ilk fırsatta yapacağım." ifadelerini kullandı.

 

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