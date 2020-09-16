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Gündem Halk TV’de ezan sesi yükseldi
Gündem

Halk TV’de ezan sesi yükseldi

CHP’ye destek veren Halk TV’ye konuk olan Temel Karamollaoğlu’nun konuştuğu sırada arka fondan gelen ezan sesi şaşırttı. İslam’a karşı tutumuyla bilinen Halk TV’de konuşma boyunca ezan sesi net olarak duyuldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 22:30:00 -

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Halk Tv ekranında Şirin Payzın’ın programına konuk oldu.

İttifaklardan bahseden Karamollaoğlu, Seçimde bir ittifak olur mu? Sorusuna “Şimdiden bunu söylemek doğru olmaz. Bir nabız yoklaması olabilir ama bunu şimdiden söylemek doğru olmaz.” Dedi. Tam bu sırada Saadet Partisi binasında yapılan programda ezan sesleri duyuldu. Karamollaoğlu konuşmasını bölmezken konuşmaya devam etti. Dini değerlere karşı tutumu bilinen Halk Tv’de ezan sesleri duyulması şaşkınlığa neden oldu.

Karamollaoğlu, AK Parti ile şimdilik bir görüşme içinde olmadıklarını da söyledi. Tayyip Erdoğan’ın bir tane problemi var o da iktidarda kalabilmek. Bu ülkede bir kişinin dediği değil herkesin sesinin duyulacağı bir ortam oluşturacağız. 

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