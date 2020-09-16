Halk TV’de ezan sesi yükseldi

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Halk Tv ekranında Şirin Payzın’ın programına konuk oldu.

İttifaklardan bahseden Karamollaoğlu, Seçimde bir ittifak olur mu? Sorusuna “Şimdiden bunu söylemek doğru olmaz. Bir nabız yoklaması olabilir ama bunu şimdiden söylemek doğru olmaz.” Dedi. Tam bu sırada Saadet Partisi binasında yapılan programda ezan sesleri duyuldu. Karamollaoğlu konuşmasını bölmezken konuşmaya devam etti. Dini değerlere karşı tutumu bilinen Halk Tv’de ezan sesleri duyulması şaşkınlığa neden oldu.

Karamollaoğlu, AK Parti ile şimdilik bir görüşme içinde olmadıklarını da söyledi. Tayyip Erdoğan’ın bir tane problemi var o da iktidarda kalabilmek. Bu ülkede bir kişinin dediği değil herkesin sesinin duyulacağı bir ortam oluşturacağız.