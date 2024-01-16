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Gündem Halk TV savunma harcamalarından rahatsız oldu
Gündem

Halk TV savunma harcamalarından rahatsız oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-16 02:02:00 -

Türkiye, Batı kontrolündeki taşeron terör örgütü PKK'nın Pençe-Kilit Harekatı bölgesine düzenlediği sızma girişimlerinde 3 haftada tam 21 şehit verirken Halk TV 'de spiker Şirin Payzın savunma harcamalarından rahatsız olduğunu açıkladı.

Peş peşe verilen şehitler geride bıraktığı ailelerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Şehit olan askerlerin cenaze törenlerindeki yürek yakan anlar hafızalarda yer edinirken, CHP medyasında PKK terörünü koruyan ve kollayan beyanlarla kamuoyunda algıyı değiştirmeye çabalıyor.

Yaşanan saldırının hemen ardından terörü değil devleti hedefe koyan 5. kol faaliyetleri başladı. Toplumun sinir uçlarını tahrik eden hedef saptırmaya yönelik etki ajanlığı hız kazandı.

Bu kapsamda CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Halk TV'de ABD güdümündeki terör örgütü PKK yerine Türkiye'nin savunma harcamaları eleştirildi.

Türkiye aleyhine yaptığı çıkışlarla bilinen Halk TV sunucusu Şirin Payzın, bütün sınırlarının ABD üsleri, DEAŞ ve PKK gibi taşeron terör örgütleriyle çevrili olan Türkiye'nin savunma harcamalarından duyduğu rahatsızlığı rahat bir şekilde dile getirerek, "2024'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma ve güvenlik sektörü için 1 trilyon 133 milyar 500 milyon lira yani yaklaşık 41 milyar dolar bütçe ayrılacağını söyledi. Türkiye'nin savunma bütçesi devasa birçok ülkeyi katlıyor. İnanılmaz büyük paralar harcıyoruz bu konuda. Ve yıllardır da bu böyle. Hani denir ya, 'Bu paranın bir kısmı acaba barışa, eğitime, altyapıya yani başka türlü harcansaydı bu durum biter miydi' diye. Barışa yatırım yapmak dururken, sürekli savaşa yatırım yapılmaması gerekiyor. Terörle mücadele çok önemli elbette ki." sözlerini sarf etti.

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