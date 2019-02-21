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Halk Sağlığı toplantısı yapıldı

Karesi ilçesinde ‘Halk Sağlığı Günleri’ kapsamında doktorlar ve vatandaşlar bir araya geldi.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:12
Halk Sağlığı toplantısı yapıldı

Karesi ilçesinde ‘Halk Sağlığı Günleri’ kapsamında doktorlar ve vatandaşlar bir araya geldi.


Karesi Halk Sağlığı Günleri kapsamında; Karesi Belediyesi, Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü Balıkesir Devlet Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesi işbirliğinde düzenlenen ’Kanserden Korunma Erken Teşhis ve Tedavi Eğitimi’ Karesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.


Bağırsak kanseri, meme kanseri ve rahim ağzı kanserleri ile ilgili bilgilendirilmelerin yapılarak erken teşhis ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı eğitimde Uzman Doktor Adil Boz, Uzman Doktor Erdal Ünal, Uzman Doktor Lütfiye Tomak, Dr. Dudu Selçuk katılımcılara bilgiler verdi.


Kanserin dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemi olduğuna dikkat çeken uzmanlar erken teşhisin önemine dikkat çekerek, "Erken teşhis, tedavinin başarılı olması adına atılan ilk ve en önemli adımdır" dediler. Uzmanlar ayrıca kanserin önlenebilen bir hastalık olduğuna vurgusunu yaptı.


Programa katılan Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ise bu tür farkındalık çalışmalarının kanser hastalığının teşhis ve önlenmesine büyük katkılar sağladığını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:12
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