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Halk oyunları şampiyonları belli oldu

Okul Sporları Halk Oyunları yarışmalarının 4 ayrı kategoride yapıldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:14
Halk oyunları şampiyonları belli oldu

Okul Sporları Halk Oyunları yarışmalarının 4 ayrı kategoride yapıldı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Halk Oyunları müsabakaları sona erdi.


18 Temmuz Spor Salonu’nda yapılan Okul Sporları Halk Oyunları yarışmalarında Miniklerde TOKİ Mehmet Akif İlk Okulu birinci, Namık Kemal İlk Okulu ikinci, Küçüklerde İsmet Paşa Orta Okulu birinci, Yıldızlarda TOKİ Mehmet Akif Orta Okulu birinci, Hikmet Akın Orta Okulu ikinci ve Gençlerde Nene Hatun MTAL birinci oldu. Dereceye giren okullara ödüllerini protokol tarafından verildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:14
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