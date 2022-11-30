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Aktüel Halk otobüsünün çarptığı yaya vefat etti!
Aktüel

Halk otobüsünün çarptığı yaya vefat etti!

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir halk otobüsü, 64 yaşındaki Ahmet Keskin’e çarptı. Tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 21:50:00 -
Halk otobüsünün çarptığı yaya vefat etti!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz K. idaresindeki 45 D 0078 plakalı özel halk otobüsü Turgutlu Caddesi Manisa Şehir Hastanesi kavşağında karşıya geçmeye çalışan Ahmet Keskin'e (64) çarptı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Keskin'i ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Keskin hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü gözaltına alındı.

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