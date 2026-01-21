  • İSTANBUL
Yerel Halk otobüsünde dehşet! Lise öğrencisinin boğazına bıçak dayayan maganda tutuklandı!
Yerel

Halk otobüsünde dehşet! Lise öğrencisinin boğazına bıçak dayayan maganda tutuklandı!

Samsun’da toplu taşıma aracında yaşanan kan dondurucu olay, şehirde büyük infiale yol açtı. İddiaya göre, seyir halindeki bir halk otobüsü içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen bir genç, yanındaki bıçağı çekerek lise öğrencisinin boynuna dayadı.

Samsun’da halk otobüsü içerisinde lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayarak tehdit ettiği öne sürülen üniversite öğrencisi genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi U.K., arkadaşı K.K. (19) ile birlikte halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra uyuyakalan U.K., gözlerini açtığında tanımadığı üniversite öğrencisi B.Ö.’nün (25) birlikte otobüse bindiği arkadaşı K.K.’nin (19) yüzüne çok yakın durduğunu fark etti.

 

Duruma anlam veremeyerek ne olduğunu sorması üzerine B.Ö.’nün, paçasından "rambo" diye tabir edilen bıçağı çıkararak U.K.’nin boynuna dayayıp, "nefesini keserim" şeklinde tehditte bulunduğu iddia edildi.

Otobüsten inerek olay yerinden uzaklaşan B.Ö., müştekilerin şikâyeti üzerine Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.Ö., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

