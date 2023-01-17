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Gündem

Halk otobüsü şoförünü vahşice darbeden zanlı hakkında gelişme!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde halk otobüsü şoförünü acımasızca darbeden zanlı bugün hakim karşısına çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 18:14:00 - 2023-01-17 18:22:46

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde halk otobüsü şoförü Cengiz Yeler'i acımasızca darbeden E.B. gözaltına laındıktan sonra hakim karşısına çıktı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gültepe Mahallesi'nde sefer yapan halk otobüsünün sürücüsü Cengiz Yeler'e karşı kasten yaralama eylemini gerçekleştiren E.B, İzmit’te gözaltına alınmıştı.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan saldırgan, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Darbedilen şoför şikayetçi oldu

Darbedilen otobüs sürücüsü Cengiz Yeler, şikayetçi olduğunu belirterek ifade verdi.

Yeler ifadesinde şunları söyledi:

Kooperatifim adına, şoför olarak alttan aldım. Gereken inceliği gösterdim ama bizi darbetti. Öncesinde arabaya vurdu. Ben de durdum "hayırdır" dedim. Dedi ki, "Niye durmadın beni almadın". Dedim ki, "Sen elini kaldırsaydın ben niye almayayım?" Bindi arabaya "Kart bas" dedim. "Basmıyorum" dedi. "Sen bilirsin" dedim. O şekilde yukarıya çıktık. Orada indi. Bana "in" dedi. "İnmiyorum yürü git çocuksun" dedim. Bırakmadı ki direksiyondan çıkayım.

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Yerel

Otobüste dehşet anları! Acımasızca darbedilen şoför kanlar içinde kaldı

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