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Halk otobüsü anne ile çocuklarına çarptı!

Diyarbakır'da özel halk otobüsünün çarpması sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 15:43
Halk otobüsü anne ile çocuklarına çarptı!

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 H 0066 plakalı özel halk otobüsü, merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi 443. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Feride Taş ile çocukları Şehmus ve Ali Fırat Taş'a çarptı.

Yaralanan Taş ile çocukları, 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 15:43
  1. Diyarbakır
  2. halk otobüsü
  3. kaza

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