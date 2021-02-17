Halk GYO, aktif büyüklüğünü 3.5 milyar liraya çıkardı

10’uncu yaşına giren şirket, 352 milyon lira net kâr elde etti. Farklı şehirlerde geliştirdiği yenilikçi projelerle öne çıkan Halk GYO, salgın yılı 2020’de de başarılı bir mali performans sergiledi. Şirket, öz kaynak ağırlıklı finansman modeliyle istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Öz kaynaklarını yükseltti

Genel Müdür Bülent Karan, “2020’de aktif büyüklüğümüz bir önceki yıla göre yüzde 15.65 artarak k 3.5 milyar liraya ulaştı. Net dönem kârımız 352 milyon lira olarak gerçekleşti. Öz kaynaklarımız ise 2.9 milyar lira seviyesini aştı” açıklamalarında bulundu. 2020’de pek çok sektör gibi gayrimenkul sektörünün de Covid-19 etkisinde şekillendiğini dile getiren Karan, şunları kaydetti: “Ekonomi yönetimimiz salgının etkilerini hafifletmek için geniş destek programları uyguladı. Özellikle kamu bankaları öncülüğünde yaz aylarında gerçekleştirilen uygun koşullu kredi kampanyalarının sektöre damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. Tarihin en düşük faiz oranlarıyla hayata geçen konut kredisi kampanyalarının bu yöndeki beklentilere çok güzel cevap verdiğini gördük. Özellikle konut noktasında ertelenen taleplerin hızla yerini bulduğunu gözlemledik. Dinamik geçen bu dönem, şirketimizin büyümesine olumlu katkı sundu.

Prestijli projelere imza atıyoruz

“Kurucumuz ve ana hissedarımız Halkbank’tan aldığımız güven ve itibarla sürdürdüğümüz yolculukta 10’uncu yaşımıza girerken gayrimenkul sektörü adına güzel başarılar elde ettiğimizi düşünüyorum” diyen Karan, şöyle konuştu: “Prestijli projelere imza atarak geliştirdiğimiz portföyümüz, yatırım çeşitliliğimiz ve oluşturduğumuz marka değeriyle ülkemize önemli hizmetlerde bulunduk. Ulaştığımız aktif büyüklükle sektörün önemli bir oyuncusu olduğumuzu kanıtladık. Evora İzmir projemiz ve en büyük paydaşlarından biri olduğumuz İstanbul Uluslararası Finans Merkezi ‘nde yer alan 46 ve 34 katlı ‘Halk Ofis Kuleleri’ inşaatımız devam ediyor. Bu projeler tamamlandığında İstanbul ve İzmir’de kent yaşamının önemli birer parçası haline gelecekler. Önümüzdeki dönemde de yüksek kalitede, estetik anlayışa sahip, tüketici trendlerine uygun, bulunduğu kente örnek teşkil edecek ve ülkemize değer katacak projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz.”