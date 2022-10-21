Halk arasında az biliniyor Geçmek bilmeyen sivilceniz varsa dikkat
Halk arasında az bilinen ve genelde hastaların konuşmaktan çekindiği hidradenitis suppurativa (HS) hastalığına doğru tanı konulması ortalama 10 yıl sürebiliyor. HS hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Deniz Demirseren, “Koltuk altı, kasık, kalça ve meme altlarında ağrılı, tekrarlayan hassas şişlikleriniz veya akıntılı yaralarınız varsa çekinmeden ve gecikmeden bir dermatoloji uzmanına başvurun” dedi.
YENİ AKİT/ANKARA
Hidradenitis suppurativa (HS), kıl ve ter bezlerinin bulunduğu yerlerde ortaya çıkan kronik bir deri hastalığı.2 HS hastalığı erken teşhis edilmezse süreç içerisinde sivilceler koltuk altı, kasık, kalça ve meme altlarında ağrılı, hassas şişliklere ve akıntılı apselere dönüşüyor. 2-3 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Deniz Demirseren, yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren 4 bu hastalıkla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
“HS TANISI ORTALAMA 10 YIL GECİKEBİLİYOR”
HS lezyonlarının dağılımının cinsiyete göre değiştiğini belirten Prof. Dr. Demirseren, “Genelde genital bölge ve bacaklardaki lezyonlar, kadınlarda daha sık görülüyor” diye ekledi. Prof. Dr. Deniz Demirseren, “HS’nin oluşturduğu lezyonlar hastaların yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Hastaların ağrılı ve akıntılı lezyonları iş gücü kaybına ve psikolojik sorunlara neden olabiliyor. Hastalar çekindikleri için doktora gitmiyorlar ya da dermatoloji dışındaki branşlara başvurabiliyorlar. Bu nedenle HS tanısı ortalama 10 yıl gecikebiliyor” dedi.