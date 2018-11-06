Halk, ara seçim için sandıkta! ABD’de Trump’ın kader günü

ABD’de son yılların en kritik ara seçimleri olarak gösterilen Kongre ara seçimleri için halk bugün sandık başına gidecek. ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve geldiği günden bu yana giderek artan iç siyasi tartışmalar, bugün yapılacak ara seçimleri daha da önemli hale getirirken bir anmada Trump için de güven oylaması halini alacak...

Amerikalıların sandıklara daha fazla gittiği ve birçok uzmanın “son dönemin en önemli ara seçimi” değerlendirmesini yaptığı bugünkü seçimleri, ülke gündemindeki tartışmaların bir numaralı ismi ABD Başkanı Trump için de adeta bir referandum olacak.

ABD Kongresinin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’ndeki 435 üyenin tamamının değişeceği seçimlerde Demokratlar, bir adım önde gözüküyor. Halen Temsilciler Meclisi’nde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekil görev yaparken, 5 koltuk ise farklı sebeplerle boş bulunuyor.

Temsilciler demokratların

ABD’de yayın yapan “Real Clear Politics” adlı siyasi analiz sitesinde yer alan son anketlere göre, Temsilciler Meclisi’nde Demokratların en az 202, Cumhuriyetçilerin ise en az 195 sandalyeyi garantilediği tahmin ediliyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirecek Demokratlar, 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerine giden süreçte Trump’ın işini bir hayli zorlaştırabilir.

Senatoda Cumhuriyetçiler

Halen 100 sandalyeli Senato’da Cumhuriyetçilerin 51, Demokratların ise 49 sandalyesi bulunurken, 35 üyenin seçileceği seçimin son anketine göre Cumhuriyetçiler’in seçimlerde çoğunluğunu koruyacağını ortaya koyuyor. Demokratların sürpriz yapıp Senato’da da çoğunluğu ele geçirmesi halinde büyük tepki alan ve geleceği tartışılan Cumhuriyetçi Trump’ın kalan iki yılı bir halli zor geçecek. Aksi durumda ise ABD başkanı rahat nefes alıp 2020 seçimleri için de elini güçlendirecek.