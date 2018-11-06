0553 313 94 23
impression

Halk, ara seçim için sandıkta! ABD’de Trump’ın kader günü

Bugün yapılacak ara seçimlerde 100 sandalyeli Senato’nun 35’i, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı değişecek. Geleceği tartışılan Trump için seçimler bir anlamda güven tazelemek anlamına geliyor. Cumhuriyetçiler, temsilciler meclisi ve senatoda çoğunluğu kaybederse, Trump’ın kalan 2 yılı kâbus olacak.

06 Kasım 2018 Salı 13:57

ABD’de son yılların en kritik ara seçimleri olarak gösterilen Kongre ara seçimleri için halk bugün sandık başına gidecek. ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve geldiği günden bu yana giderek artan iç siyasi tartışmalar, bugün yapılacak ara seçimleri daha da önemli hale getirirken bir anmada Trump için de güven oylaması halini alacak...

Amerikalıların sandıklara daha fazla gittiği ve birçok uzmanın “son dönemin en önemli ara seçimi” değerlendirmesini yaptığı bugünkü seçimleri, ülke gündemindeki tartışmaların bir numaralı ismi ABD Başkanı Trump için de adeta bir referandum olacak.

ABD Kongresinin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’ndeki 435 üyenin tamamının değişeceği seçimlerde Demokratlar, bir adım önde gözüküyor. Halen Temsilciler Meclisi’nde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekil görev yaparken, 5 koltuk ise farklı sebeplerle boş bulunuyor.

Temsilciler demokratların

ABD’de yayın yapan “Real Clear Politics” adlı siyasi analiz sitesinde yer alan son anketlere göre, Temsilciler Meclisi’nde Demokratların en az 202, Cumhuriyetçilerin ise en az 195 sandalyeyi garantilediği tahmin ediliyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirecek Demokratlar, 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerine giden süreçte Trump’ın işini bir hayli zorlaştırabilir.

Senatoda Cumhuriyetçiler

Halen 100 sandalyeli Senato’da Cumhuriyetçilerin 51, Demokratların ise 49 sandalyesi bulunurken, 35 üyenin seçileceği seçimin son anketine göre Cumhuriyetçiler’in seçimlerde çoğunluğunu koruyacağını ortaya koyuyor. Demokratların sürpriz yapıp Senato’da da çoğunluğu ele geçirmesi halinde büyük tepki alan ve geleceği tartışılan Cumhuriyetçi Trump’ın kalan iki yılı bir halli zor geçecek. Aksi durumda ise ABD başkanı rahat nefes alıp 2020 seçimleri için de elini güçlendirecek.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 13:57
  1. ABD
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. ABD Kongresi
  4. Temsilciler Meclisi
  5. Real Clear Politics
  6. Senato
  7. Demokratlar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Harran Üniversitesi rektörlüğüne atama yapıldı
    1. Harran Üniversitesi rektörlüğüne atama..
    2. İspanya kıyısında mülteci botu battı:..
    3. Ahlaksızlık ellerinde patladı!
    4. Tayland'da kızamık salgınından 14 kişi..
    5. BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi..
    6. Fırat’ın doğusundaki Tel-Abyad'daki..
    7. Kremlin'den ABD açıklaması:..
    8. Adem Ljajic'e Sırbistan'dan milli davet
    9. Polis enseledi! Sahte kaza tutanağı..
    10. Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna..
    11. İstanbul Bağcılar'da binada korkutan..
    12. Gizem'in hayatını kaybettiği kazada..
    13. Alibaba'nın kurucusu Ma, ticaret..
    14. Kırmızı kategoride aranan terörist..
    15. Erdoğan'dan 'Yıldırım' sorusuna en net..
    16. Halk, ara seçim için sandıkta! ABD’de..
    17. Schalke 04 - Galatasaray maçı saat..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin..
    19. Kırmızı listedeki terörist öldürüldü
    20. Süper Lig ekibinde sakatlık şoku!..
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!
    Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!