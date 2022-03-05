Halis Serbest kimdir? Halis Serbest Bergen hayatı!

Şarkıcı Bergen'i henüz 30 yaşındayken 6 kurşunla öldüren Halis Serbest’in Adana’da tekstil işi ile uğraştığı biliniyor. Halis Serbest, 12 yıl ceza almış ve cezasını çektikten sonra hapisten çıkmıştır.

Adana’da yaşamına devam eden Halis Serbest, 2018 yılında Kozan ilçesinde 2’si 16, 2’si 17 yaşındaki 4 çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalandı. Ailelerden 3’nün şikayetçi olduğu Halis Serbest, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. Şarkıcı Bergen, iş için Ankara'dan sonra Adana'ya gider ve burada Halis Serbest ile tanışır. Çift burada 1982 yılında evlenir. Halis Serbest o dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen’e ailesine yakışmadığı gerekçesiyle mesleğini bırakmasını söyler, genç kadın da ilk başlarda bu isteği kabul eder.

Bergen kimdir? Bergen hayatı:

Bergen, 15 Temmuz 1959 yılında Mersin'de dünyaya geldi. 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana Pozantı'da boşandığı eski eşi Halis Serbest tarafında vurularak öldürüldü. 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Pozantı, Adana'da boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak öldürülen; 30 yıllık kısa yaşamına 6 long play, 11 kaset, 129 şarkı ve 1 video filmi sığdıran Bergen memleketi Mersin'de Şehir Mezarlığı´na defnedildi.