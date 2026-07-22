Haliliye'de günde 7 bin 368 ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "Üreten Belediye" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen üretim odaklı projeler kapsamında faaliyetlerini sürdüren Haliliye Belediyesi, hem hizmet kalitesini artırıyor hem de kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyor.



Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Aşevi hizmetiyle, ilçede 1060 hanede yaşayan yaklaşık 7 bin 368 vatandaşa her gün 3 çeşit sıcak yemek ulaştırılıyor. Vatandaşların temel gıda ihtiyacına destek sağlayan hizmet kapsamında dağıtılan ekmekler ise Haliliye Belediyesi'nin kendi bünyesindeki Ekmek Üretim Tesisi'nde üretiliyor. Gece saatlerinde başlayan üretim mesaisiyle belediye personelleri tarafından hijyenik koşullarda hazırlanan günlük 7 bin 368 ekmek, sıcak yemeklerle birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor.

Üretim gücünü sosyal hizmetlerle buluşturan Haliliye Belediyesi, Ekmek Üretim Tesisi sayesinde hizmet süreçlerini daha hızlı ve verimli hale getirirken, tasarruf sağlayan uygulamalarıyla da sosyal belediyecilik çalışmalarını güçlendiriyor.



Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, belediye bünyesinde sunulan sosyal yardım hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşların 444 22 63 numaralı İletişim Merkezi üzerinden detaylı bilgi alabileceklerini bildirdi.