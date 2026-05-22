Haliliye Belediyesi bayrama hazır: 674 personel görev yapacak

Temizlik İşleri Müdürlüğü, bayram süresince 550 personel ve 125 araçlık filosuyla ilçe genelinde hizmet verecek. Çalışmalarda 40 çöp kamyonu, 15 arazöz, 10 traktör, 6 kepçe, 13 kamyon ve 16 süpürge aracı aktif olarak kullanılacak. Kurban kesim alanlarında hijyenin sağlanması amacıyla ise 120 adet kanca, el arabası, kürek, sıvı sabun ve çöp konteynerleri hazır hale getirildi.



Öte yandan Zabıta Müdürlüğü de 124 personeliyle bayram boyunca denetim ve düzen çalışmalarını sürdürecek. Ekipler, hem kurban kesim alanlarında hem de ilçe genelinde vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için görev başında olacak.

Bayram namazının hemen ardından cami çıkışlarında ve kurban kesim alanlarında vatandaşlara toplam 8 ton kurban poşeti ücretsiz olarak dağıtılacak. Ayrıca, kesim alanlarında oluşabilecek kötü kokuların ve altyapı sorunlarının önüne geçmek amacıyla mazgal temizlikleri de önceden tamamlandı.



Haliliye Belediyesi, bayram süresince vatandaşlardan gelecek talep ve bildirimler için İletişim Merkezi aracılığıyla hizmet vermeyi sürdürecek. Vatandaşlar, bayram boyunca karşılaşabilecekleri sorunları “444 22 63” numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi üzerinden iletebilecek. Haliliye Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içinde geçirmesi adına tüm birimleriyle sahada olacak.