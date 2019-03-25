Halil Umut Meler hangi karşılaşmayı yönetecek? Euro 2020 Eleme maçları

EURO 2020 elemelerinde heyecan başladı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri, dört grupta oynanan maçlarla başladı. A Milli Takım, gruptaki ilk maçında Arnavutluk ile karşılaştı. A Milli Takım bu akşam ise Moldova ile karşı karşıya gelecek.Euro 2020 Eleme maçlarında Halil Umut Meler hangi karşılaşmayı yönetecek? merak konusu olmuştu. FIFA kokartlı Halil Umut Meler, yarın oynanacak Romanya-Faroe Adaları karşılaşmasında görev alacak.

Halil Umut Meler, Romanya ve Faroe Adaları takımları arasında yarın oynanacak Euro 2020 Elemeleri F Grubu müsabakasını yönetecek. Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr.Constantin Radulescu Stadyumu'nda saat 22:45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Halil Umut Meler kimdir?

FIFA kokartlı Türk hakemlerdendir. Halil Umut Meler, 1986 yılında Selçuk, İzmir’de doğmuştur. Babası Selçuk Efesspor'da uzun yıllar yöneticilik yaptı. Aslen Makedon göçmeni olan Halil Umut Meler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Üniversiteye gitmeden önce 6 yıl amatör futbol oynadı. Halil Umut Meler, üniversitede eden Eğitimi Bölümünde okurken hakemlik kurslarını da görüp bu dönemde 18 yaşında hakem olarak görev yapmaya başlamıştır. Okul bittikten sonra İzmir’e dönmüş ve İzmir’de il hakemliği yapmıştır.

Ardından 2013 senesinde Ulusal kategoriye yükselmiştir. 23 Temmuz 2015 tarihinde Süper Lig Hakem (o zamanki adıyla Üst Klasman Hakem) kadrosuna terfi etti. 2017 yılbaşı itibari ile FIFA kokartlı hakem oldu. Halil Umut Meler, 2011 yılından beri evlidir. Halil Umut Meler, 20 Mayıs 2018 Pazar günü İtalya ile Hollanda takımları arasında oynanan UEFA U17 Avrupa Şampiyonası final müsabakasını yönetti. Halil Umut Meler, finalden önce de 4 Mayıs 2018 tarihinde başlayan turnuvada; İngiltere ­ İsrail, Hollanda ­İspanya ve Bosna Hersek ­ İrlanda Cumhuriyeti maçlarını yönetti.