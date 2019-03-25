0553 313 94 23

Halil Umut Meler hangi karşılaşmayı yönetecek? Euro 2020 Eleme maçları

EURO 2020 elemelerinde heyecan başladı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri, dört grupta oynanan maçlarla başladı. A Milli Takım, gruptaki ilk maçında Arnavutluk ile karşılaştı. A Milli Takım bu akşam ise Moldova ile karşı karşıya gelecek.Euro 2020 Eleme maçlarında Halil Umut Meler hangi karşılaşmayı yönetecek? merak konusu olmuştu. FIFA kokartlı Halil Umut Meler, yarın oynanacak Romanya-Faroe Adaları karşılaşmasında görev alacak. Peki Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler nereli ve kaç yaşında? Halil Umut Meler hangi takımları yönetti?

25 Mart 2019 Pazartesi 15:55
Halil Umut Meler hangi karşılaşmayı yönetecek? Euro 2020 Eleme maçları

EURO 2020 elemelerinde heyecan başladı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri, dört grupta oynanan maçlarla başladı. A Milli Takım, gruptaki ilk maçında Arnavutluk ile karşılaştı. A Milli Takım bu akşam ise Moldova ile karşı karşıya gelecek.Euro 2020 Eleme maçlarında Halil Umut Meler hangi karşılaşmayı yönetecek? merak konusu olmuştu. FIFA kokartlı Halil Umut Meler, yarın oynanacak Romanya-Faroe Adaları karşılaşmasında görev alacak.

Halil Umut Meler, Romanya ve Faroe Adaları takımları arasında yarın oynanacak Euro 2020 Elemeleri F Grubu müsabakasını yönetecek. Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr.Constantin Radulescu Stadyumu'nda saat 22:45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Halil Umut Meler kimdir?

FIFA kokartlı Türk hakemlerdendir. Halil  Umut  Meler,  1986 yılında  Selçuk,  İzmir’de  doğmuştur.  Babası  Selçuk Efesspor'da uzun yıllar yöneticilik yaptı. Aslen Makedon göçmeni olan Halil Umut Meler,  Kütahya  Dumlupınar  Üniversitesi Beden  Eğitimi  Bölümünden  mezun oldu. Üniversiteye gitmeden önce 6 yıl amatör futbol oynadı. Halil  Umut  Meler,  üniversitede  eden  Eğitimi  Bölümünde  okurken  hakemlik kurslarını  da  görüp  bu  dönemde  18  yaşında  hakem  olarak  görev  yapmaya başlamıştır. Okul bittikten sonra İzmir’e dönmüş ve İzmir’de il hakemliği yapmıştır.

Ardından 2013 senesinde Ulusal kategoriye yükselmiştir. 23  Temmuz  2015 tarihinde  Süper  Lig Hakem  (o  zamanki  adıyla  Üst  Klasman Hakem) kadrosuna terfi etti. 2017  yılbaşı  itibari  ile FIFA kokartlı hakem oldu. Halil  Umut  Meler,  2011 yılından beri evlidir. Halil Umut Meler, 20 Mayıs 2018 Pazar  günü  İtalya ile Hollanda takımları arasında  oynanan  UEFA U17  Avrupa  Şampiyonası final müsabakasını yönetti. Halil  Umut  Meler,  finalden önce  de  4  Mayıs  2018 tarihinde  başlayan  turnuvada;  İngiltere ­  İsrail,  Hollanda ­İspanya ve  Bosna Hersek ­ İrlanda Cumhuriyeti maçlarını yönetti. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:55
  1. Kütahya
  2. İzmir
  3. Halil Umut Meler hangi karşılaşmayı yönetecek?
  4. Euro 2020 Eleme maçları
  5. Euro 2020 Elemeleri maç sonuçları
  6. Halil Umut Meler kimdir?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'nin Bingöl mitingi
    1. HDP'nin Bingöl mitingi
    2. Yazar İlhan Yardımcı’dan Cumhur..
    3. İYİ Partili kadınlar Adapazarı’nda..
    4. Erdoğan Muş'ta konuşuyor... - CANLI
    5. Bismil’deki öğrencilerden yaşlılara..
    6. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin..
    7. Uyuşturucu şüphelileri serbest
    8. AK Parti’li Kayatürk’ün seçim çalışması
    9. Bir kişiyi bıçakla yaralayan gence..
    10. Spor Toto Türkiye Badminton..
    11. Kaymakam Eroğlu’ndan yaralı askerlere..
    12. Kağıthane’de spor salonunda yangın..
    13. Tarihi binada 38 yıl sonra ders zili..
    14. Antalya’da torbacı operasyonu: 16..
    15. Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı son..
    16. Milli Takım’da Emre Belözoğlu şoku
    17. Ankapark'ı ziyaret eden Melih Gökçek,..
    18. Kitap Fuarı için öğrencilere kumbara..
    19. Ekinci’den anket açıklaması
    20. Serbest piyasada altın fiyatları
    21. Gençler arasında bıçaklı kavga: 1 ağır..
    22. Deprem simülasyon tırı Kilis’te
    23. Bayrampaşa’da kıyafetler geri dönüşüm..
    24. Venezuela, S-300 füzesi denedi
    25. Milli Takım'da Emre Belözoğlu şoku!
    26. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin..
    27. İstanbul’dan Yüksekova’ya kitap desteği
    28. A Milli Takım’da kaptan Emre Belözoğlu..
    29. Üniversiteli gençler down sendromlu..
    30. ‘Robocon 2019’un şampiyonu: Bayrampaşa..
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler