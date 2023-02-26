Halil Konakcı'dan Fatih Altaylı'ya anladığı dilden cevap!

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Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı, Diyanet'i ahlak dışı sözlerle hedef alan Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya anlayacağı dilden cevap verdi.

Halil Konakcı, Altaylı'nın ahlaksızlığını, "160 bin personeli olan kuruma 'pornocu' diyor herif, terbiyesiz." ifadeleri ile hatırlattı.

'Sensin ulan o pornocu'

Halil Konakcı, Fatih Altaylı'nın sözlerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüksek sesle cevap vermesi gerektiğini söyleyerek, "Bu kadar kalabalık bir kurumuz ama maalesef kurumumuzun amirlerinden de birisi çıkıp 'sen ne diyorsun ulan' diyemiyor. Ufacık bir yazı ile kınama, dava açmakla bırakma. 'Sana lanet ediyorum' de. 'Bize ve kurumumuza yaptığın yakıştırmayı sana geri iade ediyorum' de." şeklinde konuştu.

Halil Konakcı Hoca, sözlerine şöyle devam etti: Benim gibi deme. "Sensin ulan o pornocu" deme. Ben böyle diyorum. Bu beni bağlar kurumumu değil. Sen daha kibar söyle ama biriniz çıkıp koruyun ya.

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