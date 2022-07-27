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İSLAM Halil Konakcı Hoca'yı hedef alan CHP'ye cevap! 'Hocanın nasıl konuşacağını parti felsefesi belirlemez'
İSLAM

Halil Konakcı Hoca'yı hedef alan CHP'ye cevap! 'Hocanın nasıl konuşacağını parti felsefesi belirlemez'

'Halil Konakcı Hoca'yı hedefe koyanlara tepki gösteren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca, "Camiler, onları ahır yapmakla maruf partinin seçim karargahı değil, Allah'ın evidir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 16:26:00 - 2022-07-27 16:27:46
Halil Konakcı Hoca'yı hedef alan CHP'ye cevap! 'Hocanın nasıl konuşacağını parti felsefesi belirlemez'

 Yeniakit.com.tr 

Halil Konakcı Hoca'nın bazı kadınların gayr-i ahlaki giyim-kuşamına yönelik dini uyarılarda bulunması laikçileri rahatsız etti.

CHP'den Gazme Taşçıer ve Gürsel Tekin başta olmak üzere pek çok partili isim ve feminist dernekler Halil Konakcı Hoca'yı hedefe koydu.

Tehdit ettiler!

Sınırları aşan CHP'li Tekin, Konakcı Hoca'yı ülkeden kovup Afganistan'a göndermekle tehdit etti.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Konakcı Hoca'y hedefe koyanlara tepki gösterdiği mesajında, "Camiler, onları ahır yapmakla maruf partinin seçim karargahı değil, Allah'ın evidir." dedi.

"Hocanın camide nasıl konuşacağı parti felsefesine göre değil, Allah'ın kitabı ve Rasulü’nün sünnetine göre belirlenir." ifadesini kullanan Dr. Şenocak, sözlerini şöyle tamamladı: Halil kardeşimin kürsüsüne dokunulursa malum partinin dine bakışı alkışlanmış olur.

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