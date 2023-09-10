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Gündem Halil Konakcı Hoca'dan iki yüzlülere Sezgin Tanrıkulu tepkisi!
Gündem

Halil Konakcı Hoca'dan iki yüzlülere Sezgin Tanrıkulu tepkisi!

Yeniakit Publisher
2023-09-10 15:39:00 -
Halil Konakcı Hoca'dan iki yüzlülere Sezgin Tanrıkulu tepkisi!

Söylemediği sözler üzerinden günlerce hedef tahtasına konup linç edilen Halil Konakcı Hoca, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun canlı yayında TSK'ya açık ve net ifadelerle iftira atıp, hakaretler savurması karşısında sessiz kalan iki yüzlülere tepki gösterdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ağır iftiralarla hedefe koydu.

CHP'li Tanrıkulu TV 100 canlı yayınına telefon bağlantısıyla katıldı.

Tanrıkulu yayında FETÖ ve PKK ağzı kullandı.

Şanlı ordumuza, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı" iftirasını atan Tanrıkulu'nun sözleri infiale sebep oldu.

CHP'li Tanrıkulu'na ne muhalefet partilerinden ne muhalefete yakın gazetecilerden sert tonda ses yükselmedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Söylemediği sözler üzerinden günlerce hedefe konan Halil Konakcı Hoca, iki yüzlülüğe Twitter hesabından paylaştığı mesajla tepki gösterdi.

Konakcı Hoca mesajında şu ifadeleri kullandı:

Kendini bilmez sözde m. Vekili, koyu bir pkk sempatizanı bir kişi çıktı; gözbebeğimiz, şerefli TSK’ya iftiralarla dolu hakaretler etti.

Ey bana haftalardır iftira ve yalanlarla, milliyetçilik ve kemalizm arkasına saklanarak saldıran faşist çeteler neredesiniz ?

Ey ağızlarından salyalar akıtarak hakaretler eden aşağılık troller neredesiniz ?

Ey gazeteci görünümlü satılık tetikçiler neredesiniz ?

Ey vatanı koruyorum ayaklarına parçalamaya çalışan siyasetçi görünümlü bölücüler neredesiniz ?

Neden sesiniz çıkmıyor ? Neden sosyal medyada ortalığı ayağa kaldırmıyorsunuz ?

Nedenini ben söyleyeyim; çünkü siz hepiniz aynı kaptan yiyor aynı elden yönetiliyorsunuz. Patronlarınız aynı ve birbirinizden hiç bir farkınız yokta ondan.

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