Halil Konakcı Hoca'dan Gürsel Tekin'e tokat gibi cevap! 'Sen benim değil İslam'ın düşmanısın'

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Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı, bazı kadınların gayr-i ahlaki giyim-kuşamlarını, İslami hususları hatırlatarak eleştirmesi sebebi ile CHP ve sözde kadın savunucularının hedefi haline geldi.

'Son nefese kadar mirasa sahip çıkacağım'

CHP'li Gürsel Tekin Konakcı'ya, haddi aşan ifadeler kullanıp, "Seni hayallerinin ülkesi Afganistan'a yollayacağız." çıkışında bulundu.

CHP'li Tekin'e cevap veren Konakcı Hoca, "Bu vatanı başı örtülü ve yüzü sakallı Müslüman millet kurdu ve kurtardı. Ben son nefese kadar mirasa sahip çıkacağım. Sen benim değil İslamın düşmanısın." diye karşılık verdi.