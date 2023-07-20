Halil Konakcı Hoca'dan Ebrar Karakurt'a destek veren Kübra Dağlı'ya çok sert tepki!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eşcinsel sapkın oyuncusu Ebrar Karakurt'un hala takımda yer alması tepkileri de beraberinde getirirken, başörtülü tekvandocu Kübra Dağlı'dan sapkınlığa destek geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dağlı, "Sporcuların cinsel yönelim tercih ya da dini tutumlarını bir kenara bırakıp sadece başarılarını tebrik etmek çok zor olmasa gerek.." dedi.

Kübra Dağlı'nın mesajına sert ifadelerle tepki gösteren Halil Konakcı Hoca, "Başörtülü olduğu halde eşcinsel birine sahip çıkmak, eşcinsel olmaktan daha haysiyetsiz bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Halil Konakcı Hoca mesajına şöyle devam etti:

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Ya başındaki örtü ve İslam’ın ne manaya geldiği hususunda zır cahildir ya da çıkarları doğrultusunda başındaki örtünün de kendinin de haysiyetini satmış demektir.