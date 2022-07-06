Halil Konakcı Hoca'dan Cumhuriyet yazarının 'Türkçe ezan' çıkışına tokat gibi cevap!
Halil Konakcı Hoca, Tele 1 canlı yayınında ezanın Türkçe okutulması gerektiğini söyleyerek haddini aşan Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce'ye tokat gibi bir cevap verdi.
Yeniakit.com.tr
Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, Tele 1 canlı yayınında ezanın Arapça'ya çevrilmesinin hata olduğunu söyleyerek, Türkçe okutulması gerektiği hadsizliğinde bulundu.
İnce'nin sözlerine tokat gibi bir cevap veren Halil Konakcı Hoca, "Ezan Türkçe okunsun diyenlerin hemen hemen hepsi ne namaz kılıyor nede camiye geliyorlar." dedi.
'Hadlerini bilmiyorlar'
Konakcı Hoca, Cumhuriyet yazarının hadsizliğini şöyle anlattı:
Dinin her meselesi hakkında yorum yapıp hüküm bildiriyorlar. Yani hadlerini bilmiyorlar.