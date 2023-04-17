Halil Konakcı Hoca'dan Celal Şengör tepkisi! 'Bunlar yüzünden çocuklar ateist oluyor'

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı Hoca, kendisine gelen mesajlara tokat gibi sözlerle yanıt verdi.

İslam'a aykırılıkları çekinmeden açık beyan kürsüden haykıran Halil Konakcı Hoca kendisine ‘senin gibi hocalar yüzünden ateist oluyor çocuklar’ şeklinde tepki mesajları geldiğini belirtti.

"Profesör makamında oturan herif ateist yapıyor"

Kendisinin anlattıklarıyla değil, profesör kimliğine sığınarak yobaz düşüncelerini halka empoze etmeye çalışan ateist Celal Şengör gibi şahıslar yüzünden çocukların inançsız olduğunu söyleyen Konakcı Hoca şu ifadeleri kullandı:

Bana çok mesaj geliyor, ‘senin gibi hocalar yüzünden ateist oluyor çocuklar’ diyorlar. Benim anlattıklarımla ateist olmuyor insanlar. Ben Allah’ı anlatıyorum. Kim ateist yapıyor biliyor musun o çocukları saatlerce televizyonda seyrettirdiği, ‘alıp da dışkımı yiyorum’ diyen, ‘Allah yoktur’ diyen o profesör makamında oturan herif yapıyor.

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