Halil Konakçı Hoca, Sezen Aksu'nun hakareti üzerinden Hilafet'in önemini anlattı! 'Anladınız mı o makamı niye lağvettiler?'

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Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, İslami değerlere birbiri ardına yapılan hakaretlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Hristiyan dünyasındaki bütün inançların bir merkezi olduğu örneğini veren Konakçı Hoca, "Katoliklerin bir başı var. Papa, Vatikan'da. Ne iş yapıyor? Adamın oturduğu mahalle bile özerk. Plakası var, bayrağı var. Orası neresi? Katolik Hristiyanların merkezi. Yani Katolik dünyasında herhangi bir papaz, herhangi bir kardinal, rahip veya rahibe yanlış bir şey yaparsa, Hristiyanlık dinine aykırı bir şey konuşursa, kulağından tutup, silkeleyip, alaşağı edecek bir makam var. Adam dini lider, katoliklerin lideri." dedi.

'İslam'ın merkezi neresi?'

"Ortodoksların da bir merkezi var. Rum Patrikhanesi. Ortodoks bir papaz kafasına göre bir şey yapamaz. Lider ne derse o. Geçiyorsun, protestanların da bir merkezi var. Yanlış yaptırtmazlar." ifadelerini kullanan Konakçı Hoca, "Şimdi söyleyin bana İslam'ın merkezi neresi? İslam'ın söz sahibi, makamı kim?" diye sordu.

Halil Konakçı Hoca, sözlerini "Allah bize hilafet makanı geri getirsin" duası ile tamamladı:

"Anladınız mı şimdi niye kaldırdılar, niye lağvettiler o makamı 100 yıl önce? Çıksın biri desin ki 'Muhammed (SAV) de bir adamdı. Salavat yalakalıktı. Şefaat yoktu. Kur'an vahiy değildi' Çıksın bir başkası, 'Hz. Meryem iffetsizdi' desin, istedikleri gibi konuşsunlar. Çıksın bir şarkıcı parçası Adem Aleyhisselam'a 'cahil' diyebilsin diye bu makamı kaldırdılar. Eğer o makam bugün kaim olsaydı vallahi bir kimse bile bugün konuşup Allah'ın dininde, bir imam bile olsa söz sahibi olamazdı. İşte bunun için kaldırdılar. Allah o makamı geri getirsin bize."