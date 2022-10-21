Halil Falyalı ve eşi Özge Taşker'e 2.5 milyar TL göndermişler!

Yasadışı bahiste dönen paralar akıllara durgunluk verdi. Paranın izini süren polis, şubat ayında Söylemez Kardeşler Çetesi tarafından öldürülen Kıbrıs'ın kumarhaneler kralı Halil Falyalı ve eşi Özge Taşker'e ulaştı. 46 Kişi için gözaltı kararı çıkarılan operasyonda Falyalı ailesine 2.5 milyar liralık kripto para gönderildiği tespit edildi.

Ankara Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, milyon dolarların döndüğü yasadışı bahis ile ilgili yaptığı çalışmada geçen şubat ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı’ın ismine ulaştı.

Yaklaşık 8 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Ankara merkezli 8 ilde şafak operasyonu yapıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 36’sı gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyallere, delil oluşturabilecek evraklara el koyuldu.

Kripto hesaplara gönderilmiş

Şüphelilerin, yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri iddia edildi. Bu yöntemle 2.5 milyar lira civarında suç geliri elde ettikleri belirtildi