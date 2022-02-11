Halıdan kahve lekesi nasıl çıkar? Pratik yöntemler

Kahve halınızın üzerinde çirkin bir kahverengi leke bırakır. Ne kadar temizlesek de genellikle bu lekeler inatçıdır. Peki kahve lekesi halıdan nasıl çıkar?

Halıdaki kahve lekesi

Bir bardak suyla alkali madde içermeyen deterjan karıştırılır. Yaklaşık olarak otuz saniye boyunca bırakıldıktan sonra, sıvı bez ya da kâğıt havluyla emilir. Sonrasında, halı üzerinde basınçla tapon hareketler ile, bezin kahve lekesi emmesi sağlanır.

Mutfaktaki çok amaçlı malzemeniz karbonat, halıdaki kahve lekesini temizlemek için de kullanılmaktadır.

Karbonat ile temizleme

Karbonatın içindeki aşındırıcı ve açıcı madde sayesinde halıda yer edinmiş lekeleri temizleyebilirsiniz. Üstelik bu leke kahve lekesi ise karbonat mutlaka evinizde olmalı. Türk kahve lekesi nasıl çıkar diye lekenin başında çaresizce düşünüyorsanız: Öncelikle lekeli bölgeyi ılık bir bez ile ıslatın ve daha sonra lekenin büyüklüğüne göre karbonat serpiştirin. Karbonatın bol olmasından kaçınmayın. Yaklaşık 15 dakika kadar karbonat halıda bekleyerek lekeyi çözecektir. Daha sonra yine ılık bir bez ile alanı silin ve lekeden kurtulun.

Sirkeli Su

Sirkeli su ile neler temizlenmiyor ki? Lavabo, buzdolabı rafları, masa, fayans ve şimdi de kurumuş kahve lekeleri ve ötesi.

Bir kap içinde bir miktar sirke ve içme suyunu karıştırın. Bu karışımı kahve lekesi olan bölgeye dökün. Sirkeli su karışımının lekede bir süre kalmasını bekleyin. Daha sonra ılık bez ile karışımı döktüğünüz alanı temizleyin. Kısa sürede lekenin renginin açıldığını görebilirsiniz.

Nescafe lekesi halıdan nasıl çıkar?

Karbonat ve bir avuç mısır nişastası serperek kahve lekesi temizlenebilir. Fazla bastırmadan karbonatla birlikte leke hafifçe ovulur. Son aşamada mayi sabunu ile lekeli bölge silinip, sirke ile durulanır. Bez veya kâğıt havlunun beyaz olmasına dikkat edilmelidir.