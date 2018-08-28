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Halıda hammadde ve makine millileşecek

Makine halısında dünyada söz sahibi olan Güneydoğulu halıcılar, yüzde 80’i ithal edilen ve sektörün en önemli giderlerini oluşturan hammaddeyle makinede millileşmek için harekete geçti.

28 Ağustos 2018 Salı 12:06
Halıda hammadde ve makine millileşecek

Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, AA muhabirine, bölgenin halıcılık konusunda özellikle son yıllarda çok önemli gelişmeler kaydettiğini ancak sektörün yurt dışı kaynaklı ürünleri milli hale getirmek için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Makineyi ve hammaddeyi yurtdışından aldıklarını belirten Kaplan, “Gönül ister ki kendi yurdumuzdan hammadde çıkarıp kendi makinemizi üretelim. 2000’li yıllarda kendi makinemizi üretiyorduk ama nasıl olduysa koptuk ve ithalat yapmaya başladık. Bu saatten sonra kendi makinemizi yapmamız için görüşmeler gerçekleştirdik. Sektörümüzdeki millileşme oranını artırmak için neler yapabiliriz diye konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaplan, “Şu an sektörümüzdeki hammadde ve makinelere baktığımızda yüzde 80 dış kaynaklıyız. Bu noktada kendi projelerimiz de var. En azından kısmi olarak bazı hammaddeleri ve yedek parçaları burada üretebilmek için çalışmalar yapacağız. Bu konuda devletimizin verdiği destekler de çok fazla. Devlet nezdinde genel manada zaten millileşme çabası var. Kısa vadede sektörün en azından yüzde 10’unu daha millileştirmek istiyoruz. Bu süreç devletin teşvikleri ve politikasıyla artık daha hızlı olacaktır” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 12:06
  1. Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği
  2. halı

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