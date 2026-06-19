  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çocuk istismarından aranıyordu... Adnan'ın adamı enselendi! Barış Yarkadaş açıkladı: CHP’den operasyonlara karşı zevahiri kurtarma tepkisi! Bakan Gürlek üstüne basa basa söyledi “Dünyanın neresine giderlerse kaçamazlar” Gerilim tırmanıyor! ABD, İsrail'i böyle aşağıladı Abdulkadir Selvi: Türk milleti İmamoğlu’na niye oy versin? Daha iyi yolsuzluk yapsın diye mi? İddia Enver Aysever’den! Halk TV’nin yakında ‘arınarak’ Kılıçdaroğlu saflarına geçmesi an meselesi! Anket oyunları tekrar başladı, o isim saçmalığa dikkat çekti! Özel başındayken CHP’nin oyu 31.4’ken ayrıştıklarında oyları 39.1’e yükselmiş! Yapay zekâ savaşları olacak! Türkiye'nin hamlesi dijital egemenliğin anahtarı olacak Bulunduğu yer görüntülendi! İBB Kültür A.Ş. yöneticisi buraya kaçırılmış! Fransa, ABD'yi baskı yapmaya çağırdı Goyim Trump’tan medet umuyorlar!
Aktüel Haliç Üniversitesi Geleceğin Eğitim Modelini Tanıttı
Aktüel

Haliç Üniversitesi Geleceğin Eğitim Modelini Tanıttı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haliç Üniversitesi Geleceğin Eğitim Modelini Tanıttı

Haliç Üniversitesi, öğrencileri yalnızca mesleki bilgiyle değil iletişim, yapay zekâ ve girişimcilik alanlarında da geleceğe hazırlamayı hedefleyen yeni eğitim modelini tanıttı. Rektör Prof. Dr. Enes Eryarsoy, “Amacımız, öğrencilerimizi değişen dünyada kalıcı olacak yetkinliklerle donatmak” dedi.

Haliç Üniversitesi, düzenlediği lansmanla geleceğin ihtiyaçlarına göre tasarlanan yeni eğitim modelini kamuoyuna tanıttı. Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy, modelin temel amacının öğrencileri yalnızca mesleki bilgiyle değil, hızla değişen dünyada ayakta kalmalarını sağlayacak yetkinliklerle donatmak olduğunu söyledi.

Teknolojik dönüşümün iş yapış biçimlerini ve meslekleri yeniden şekillendirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Enes Eryarsoy, üniversite olarak öğrencilerin gelecekte de değerini koruyacak becerilere odaklandıklarını belirtti.

Yeni eğitim modelinin temelinde üç önemli yetkinlik alanının yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Eryarsoy, bunları “iletişimin dili”, “yapay zekânın dili” ve “paranın dili” olarak tanımladı.

 

Prof. Dr. Eryarsoy, öğrencilerin bu üç alanda yetkin bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini vurgulayarak, “Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin insanların birbirleriyle iletişim kurma ihtiyacı devam edecek. Aynı şekilde yapay zekâyı doğru kullanabilen, onunla birlikte değer üretebilen bireylere ihtiyaç artacak. Bunun yanında girişimcilik, iş geliştirme ve finansal okuryazarlık gibi alanlar da geleceğin dünyasında önemini koruyacak” dedi.

“Gençler Bölüm Değil, Meslek Hayali Seçiyor”

Üniversite tercih sürecinin yalnızca bölümler üzerinden değil, meslekler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Eryarsoy, öğrencilerin çoğu zaman bir bölümden ziyade bir meslek hayaliyle tercih yaptıklarını söyledi.

 

Bu doğrultuda Haliç Üniversitesi tarafından geliştirilen sistem sayesinde aday öğrencilerin puan aralıkları ve ilgi alanları doğrultusunda, hedefledikleri mesleklere ulaşmalarını sağlayacak bölümler konusunda yönlendirildiğini belirten Eryarsoy, gençlerin yalnızca hangi bölüme yerleşebileceklerini değil hangi bölümlerin onları hayal ettikleri mesleğe taşıyacağını da görebildiklerini ifade etti.

“Başarılar Sadece Öğrencilerin Değil, Ülkemizin Geleceği İçin”

Yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilere ve ailelerine de seslenen Prof. Dr. Enes Eryarsoy, tüm adaylara başarı dileklerini iletti. Prof. Dr. Eryarsoy sözlerini şöyle tamamladı:

“Başarı dileklerim yalnızca öğrencilerimiz için değil, aileleri ve tüm ülkemiz için. Çünkü geleceğimiz olan gençlerimiz, bu sınavla yalnızca kendi geleceklerini değil, ülkemizin geleceğini de şekillendirecekler”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23