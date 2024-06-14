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Gündem Haliç 30 yıl öncesine geri mi dönüyor?
Gündem

Haliç 30 yıl öncesine geri mi dönüyor?

Yeniakit Publisher
2024-06-14 07:25:00 - 2024-06-14 07:25:52

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun artıma tesislerine karşı çıkmasından sebep İstanbul'da 'altın boynuz'' olarak da bilinen Haliç'te suyun renginin kahverengiye dönüştüğü görüldü. Sadece renk değişimi değil koku da arttı. Son durum böyle görüntüledi.

İstanbul'un altın boynuzu Haliç suları bir kez daha kirlilikle karşı karşıya. Uzmanlar renk değişimine neden olan sebebin kanalizasyon atığı olduğu görüşünde. Sıcak havanın da artmasıyla birlikte kirlilikte alg patlamasıyla gün yüzüne çıktı.

Kokudan durulmuyor

Uzmanlara göre Haliç'e Boğaz’dan gelen taze suyun girişini engelleyen yapıların ortadan kaldırılması şart. Eğer gerekli önlem alınmazsa, biyokimyasal reaksiyon hızlanacak ve koku kirliliği hat safhaya ulaşacak.

Peki ya Haliç'teki kirli su Marmara'da deniz salyasını tetikler mi?

Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş konuyla ilgili, “Havadan çekilen fotoğraflara baktığımızda bu açık bariz bir şekilde atık sonrası oluşan bir durumdur. Haliç'in ölmesi yetmiyor Marmaray’ı da kirletiyor, burada çok ciddi önlem almak lazım. Buradaki kirli su müsilajı da tetikleyecektir olmaz olur mu, nasıl tetiklemez bakın su kirli” ifadelerini kullandı.

Çetintaş ayrıca Haliç'e deşarj edilen sulara dikkat çekti. Azot ve fosfor kirliliği dahil ileri kademe arıtmadan geçirildikten sonra verilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
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İmamoğlu gerek yok demişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal etmesini şöyle anlatmıştı: “Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. (Gülüyor) Gerek yok böyle yatırıma. Böyle bir arıtma tesisine gerek yok”

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