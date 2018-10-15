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Halı yüzünden zehirlenmeyin

Halı ve döşemelik kumaşların temizliği için hazırlanmış şampuanların birçoğunun aktif maddesi leke çıkarıcı olarak kullanılan perkloretilen'dir.

15 Ekim 2018 Pazartesi 19:28
Halı yüzünden zehirlenmeyin

Perkloretilen adlı madde kanserojen olarak bilinir ve hemen görülebilen etkileri: sersemleme, baş dönmesi, uyku hali, mide bulantısı, titreme, iştah kaybıdır. Uzun dönemli maruz kalma sonucu karaciğer ya da merkezi sinir sistemi zarar görebilir.

Halı şampuanlarında, yine insanlar için kanserojen etkilerinden şüphelenilen naftalin, etanol, amonyak ve deterjanlar bulunabilir. Halı ve kilimler şimdilerde çoğunlukla naylon, lateks, polyester, poliüreten, pvc/vinil klorid, akrelik gibi plastik malzemelerden yapılıyor.

Plastik malzemeler doğal malzemelere göre çok daha fazla toz çeker ve tutar. Doğal malzemelerden oluşan bir duvardan duvara halınız varsa bile büyük ihtimalle altında poliüreten kullanılmıştır. Mümkünse sentetik malzemelerden ve duvardan duvara halılardan kaçınmalısınız.

● Ortalama büyüklükte bir odayı kaplayan halınızı temizlemek için üzerine bir bardak mısır nişastası veya sodyumbikorbonat serpip 30 dakika bekledikten sonra elektrik süpürgesi ile süpürün.

● Yeteri kadar arapsabununu sıcak suda köpürtüp uygun bir bezle sildikten sonra sirkeli su ile nemlendirdiğiniz bir bezle halının tüylerini yattığı yönde, zorlamadan silin.

● Halıda çamurun bulunduğu yeri tuzla ovun, bir saat kadar bekletin ve elektrik süpürgesiyle temizleyin.

● Meyve sularının yaptığı lekeye az miktarda kaynar su dökün, sonra süngerle silin. 

● Kahve lekesini ise sıvı soda ile silin, süngerle temizleyin.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 19:28
  1. Perkloretilen
  2. halı
  3. zehirlenme
  4. halı kullanmak zararlı mı

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