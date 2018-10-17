Halı temizlerken...

● Halı temizliğinde de beyaz sabun ve sirke yeterlidir. Arap sabunu harika bir temizleyicidir. Hatta cam temizliğinde biraz sirkeyle de kullanabilirsiniz.

● Bütün gün çocukların onun üzerinde oynadığı göz önüne alınırsa halıların temizliği çok önemli. Ancak tazyikli suyla ve fırçalanarak yıkanan halıların tabanı ve birleşme yerlerine zarar görür, yıpranır.

● Halı ve yerlerde kullanılan temizlik bezleri, fırçaları çok temiz olmalı. Temizlik gereçleri kirliyse zaten biz etrafı kirletiyoruz demektir. Bir de hassas noktalar var. Yerleri sildiğimiz bir bezle koltukları silersek farkında olmadan mikrop yayabiliriz. Bilinçsiz temizlikte bunu yapanlara çok rastlanıyor..

● Parkenizi, laminatınızı çakıl, kum, kir ve sürtünmelerden korumaya çalışmalısınız. Elektrik süpürgesi ile üzerindeki kabayı alın. Hafif nemli sirkeli bez temizlik için yeterlidir.

● Kapı kolları ya da merdiven kenarı gibi çok kişinin ellerinin değdiği yüzeyleri, önce sıcak su ile ve sonra sirkeli bezle silebilirsiniz.

● Ellerimizdeki soğan ve sarmısak kokularını giderebilmek için en iyi şey, haşlanmış patates.. Haşlanmış patatesle ellerinizi ovun ve yıkayın. Sorun kalmaz!

● Sararan teflon tava ve tencerelerin içerisine bir miktar su ve biraz da çamaşır suyu koyduktan sonra ateşin üzerinde kaynatın. İndirince önce sıcak suyla daha sonra soğuk su ile iyice durulayın.

● Teflon tavalardaki lekeleri çıkarmak için de bir bardak suya 2 çorba kaşığı karbonat ve yarım su bardağı sirke karıştırın. Tavanın içinde bu suyu 10 dakika kaynatın.



● Çamaşır makinesine kalgonit yerine sofra tuzu koyabilirsiniz. Perdelerinizi çamaşır sodası ve tuzla yıkayabilir, beyaz olanlar için, yumuşatıcı kısmına çivit koyabilirsiniz. Sahi çivit var mı hâlâ piyasada?