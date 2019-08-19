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Halfeti 1 milyon ziyaretçi hedefine çok yakın

31 Mart seçimiyle ilk kez AK Parti yönetimine geçen Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi dünyaya tanıtılıyor. Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, dünyaca ünlü içecek markası sporcusunu Halfeti’de akrobasi şov yaptırarak, Halfeti’nin doğal güzelliklerinin tüm dünyaya tanıtılmasına büyük katkı sağladı. Başkan Albayrak, “Her geçen gün ilçemize gelen ziyaretçi sayısı artmakta olup yıl sonunda 1 milyon ziyaretçi hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:55
Halfeti 1 milyon ziyaretçi hedefine çok yakın

 HASAN TÜRKMEN  ANKARA 

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti’ye geçen belediyelerde büyük değişim yaşanıyor. 31 Mart seçimiyle ilk kez AK Parti yönetimine geçen Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi dünyaya tanıtılıyor. Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, dünyaca ünlü içecek markası sporcusunu Halfeti’de akrobasi şov yaptırarak, Halfeti’nin doğal güzelliklerinin tüm dünyaya tanıtılmasına büyük katkı sağladı.

“Yereldeki tanıtım Türkiye'nin tanıtıma katkı sunacak”

Halfeti’nin turizmin cazibe merkezi olması için geldikleri günden itibaren çalışmalara başladıklarını belirten Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak,Göreve geldiğimiz günden itibaren Halfeti’nin turizmin cazibe merkezi olması için çalışmalara başladık. Turizmin gelişmesine yönelik çalışmalarımız neticesinde ilçemize olan ilginin her geçen gün artmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Ziyaretçi sayısında ulaşılan rekorlar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Halfeti tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle, spor turizmi, gastronomi turizmi ve kültür turizmi için oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli doğru kullanarak Halfeti’nin uluslararası alanda bilinirliği artırmak en büyük hedeflerimiz arasında. Yerelde yaptığımız tanıtım çalışmalarının Türkiye’nin de tanıtımına katkı sunacağına inanıyorum. Red Bull’un dünyaca ünlü sporcusu Titarenko’nun yaptığı şov, Halfeti’nin ve Türkiye’nin uluslararası alanda da tanıtımına katkı sağlayacaktır” diye konuştu

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde büyük hedeflerimiz var

Halfeti’nin turizm potansiyelini artırmak için çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Başkan Albayrak, “Önümüzdeki 5 yıl içerisinde sürdürülebilir hedeflerle hazırladığımız projelerimizi hayata geçirip Halfeti’yi turizmin cazibe merkezi haline getireceğiz. Müthiş bir zenginliğe sahibiz. Tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerimizi çeşitli tanıtım faaliyetleriyle tanıtarak ilçemizin bilinirliğini artıracağız. Her geçen gün ilçemize gelen ziyaretçi sayısı artmakta olup yıl sonunda 1 milyon ziyaretçi hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. İlçemizin kalkınması ve tanıtılması hususunda yapacağımız çalışmalar, bölge turizminin kalkınmasına da önemli katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:55
  1. Şanlıurfa
  2. Halfeti
  3. Şeref Albayrak
  4. Halfeti Belediyesi
  5. AK Parti

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