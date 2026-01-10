Halep’te terörün kökü kazındı! Suriye ordusu Şeyh Maksud’u SDG’den tamamen temizledi!

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'nı ihlal ederek Halep'te başlattığı saldırılara karşılık Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerine nokta operasyonlar düzenliyor.

Örgütün 6 Ocak'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 9 sivil hayatını kaybederken, çoğu sivil 55 kişi yaralandı. Şiddetli çatışmalar nedeniyle Halep genelinde şimdiye kadar 142 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. İşte bölgede yaşanan gelişmeler...

ŞEYH MAKSUD'TA OPERASYON TAMAMLANDI

Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik yürüttüğü operasyonun tamamlandığını açıkladı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kentte kontrolün tamamen sağlandığı, terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığı belirtildi.

Bununla birlikte, terör unsurlarının halkın arasında saklanmaya devam ettiği gerekçesiyle sivillere evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “Sivil halkımızı evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya davet ediyoruz. Çünkü SDG ve PKK terör örgütü unsurları (halkın) arasında saklanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Sivil halkın, acil durumlarda veya terör unsurlarının tespit edilmesi durumunda mahalledeki askeri güçlerle iletişime geçebileceği ifade edildi.

PATLAMA SESLERİ GELDİ

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye karşı operasyon yürüttüğü Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi’nden patlama sesleri geldiği bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, mahalleden aralıklarla şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

Patlamaların, terör örgütünün yerleştirdiği tuzaklı bombaların imhası ya da çatışmalar nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.

Suriye haber ajansı SANA’nın ordu yetkililerine dayandırdığı haberinde, Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ının terör unsurlarından temizlendiği belirtilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da teröristlerin önündeki tek seçeneğin en yakın askeri noktaya gelerek silahlarıyla birlikte teslim olmak olduğu ifade edilmişti.

Suriye resmi ajansı SANA: Ordu, Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ında kontrolü sağladı

Suriye ordusunun, Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ını terör örgütü YPG/SDG unsurlarından temizlediği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın ordu yetkililerine dayandırdığı haberde, Halep'te terör örgütüne yönelik devam eden operasyona dikkat çekildi.

Haberde, "Suriye Arap Ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ından fazlasında tarama işlemlerini tamamladı." ifadeleri yer aldı.

"Halep'in Şeyh Maksud Mahallesinin üçte ikisinde kontrolü sağladı"

Suriye ordusunun, Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG'ye karşı yürüttüğü operasyon kapsamında Şeyh Maksud Mahallesi'nin üçte ikisinde tarama işlemlerini tamamladığı belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin ordu kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Halep'teki operasyon, terör örgütü YPG/SDG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullanması ve unsurlarını vatandaşların evlerinde konuşlandırması nedeniyle zorluklarla sürdürülüyor.

Suriye ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi'nin sokaklarında onlarca mayını temizleyerek, mahallenin üçte ikisinde kontrolü sağladı.

Operasyon sırasında terör örgütü YPG/SDG'ye bağlı bazı kişiler gözaltına alınırken, ağır ve orta çaplı silahlar, çok miktarda mühimmat, hafif silahlar ve patlayıcı düzenekler ele geçirildi.

Ordu, tarama işlemlerinin tamamlanmasının ardından iç güvenlik güçlerinin mahalleye gireceğini açıkladı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ YPG SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANIYOR"

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi'nde terör örgütü YPG/SDG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle operasyonların "yavaş ve dikkatli" sürdürüldüğünü açıkladı.

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde yürütülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Terör örgütü YPG/SDG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı belirtilen açıklamada, bu nedenle Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların, mahalle sakinlerinin zarar görmemesi için "yavaş ve son derece dikkatli şekilde" sürdüğü duyuruldu.