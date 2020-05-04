  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Halep’te Ramazan coşkusu

Suriye’de korona virüs salgınına yönelik normalleşme süreci devam ederken, Halep merkezinde Ramazan coşkusu yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 17:22:37 -
Halep’te Ramazan coşkusu

Suriye’de korona virüs salgınına yönelik normalleşme süreci devam ederken, Halep merkezinde Ramazan coşkusu yaşanıyor.


Korona virüs salgınının devam ettiği Suriye’de normalleşme süreci devam ediyor. Halep merkezinde yaşayan Suriyeliler Ramazan coşkusu yaşıyor. Yeniden açılan pazarlarda halk, ramazan alışverişini yapıyor.


Pazarlarda yoğunluk görülürken, tezgahlarda yöresel yiyecek ve içecekler yer aldı. Bazı Suriyelilerin salgına karşı maske takarak önlem alırken, bazıları da tedbirsiz bir şekilde alışveriş yaptı.


Halep’teki dükkan sahipleri ise salgın nedeniyle iş yerlerin tekrar kapatılmasından endişe ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı