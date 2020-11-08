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Aktüel Halepçe'de çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler dava açtı
Aktüel

Halepçe'de çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler dava açtı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 18:22:52 -
Halepçe'de çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler dava açtı

ERBiL (AA) - Irak'ın Halepçe kentinde, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, evlatlarının kurtarılması ve akıbetlerinin açıklanması için dava açtığı bildirildi.

Erbil merkezli Basnews haber sitesine konuşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanlık İnsan Hakları Komisyonu Genel Müdürü Tevge Ömer, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin dava açtığını söyledi.

Açılan davalar hakkında bilgi veren Ömer, "Halepçe kentinde bazı aileler tarafından, çocuklarının kandırılarak kaçırıldıklarına ve Kandil Dağı’na götürüldüklerine dair dava açılmış ve bu davalar komisyonumuza ulaşmıştır. Bu çocukların akibetleri de belli değil." diye konuştu.

Ömer, ailelerin terör örgütünden çekindiklerini ancak başka ailelerin de dava açmasını beklendiklerini dile getirdi.

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