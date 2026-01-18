Halep Havalimanı terör kuşatmasını kırdı: Uçuşlar için tarih verildi

Suriye'nin kuzeyindeki en önemli stratejik noktalardan biri olan Halep Uluslararası Havalimanı, terör kuşatmasını kırıyor. Bölücü terör örgütü YPG’nin doğrudan tesisleri ve güvenliği hedef alan saldırıları sonucu 8 gün önce kepenk indiren havalimanında uçuş trafiği yeniden canlanıyor.

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, terör örgütü YPG'nin saldırıları nedeniyle 8 gündür kapalı olan Halep Uluslararası Havalimanında uçuşların 20 Ocak Salı gününden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, hava trafiğinin onaylı uçuş programı doğrultusunda yeniden başlatılacağı belirtilerek kararın, gerekli teknik ve güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından alındığı ifade edildi.

Açıklamada, yolcu ve uçuş ekiplerinin güvenliği ile operasyonel emniyetin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket edildiği vurgulandı.

Yolculardan, uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri ilgili hava yolu şirketleri üzerinden takip etmeleri istendi.

Terör örgütü YPG’nin saldırıları nedeniyle Halep Uluslararası Havalimanında uçuşlar 8 gündür yapılamıyordu.