  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Konut fiyatları düşmüyor! ABD’den Suriye’de El Kaide operasyonu! Üst düzey terörist öldürüldü İstanbul'un tamamında kar yağışı alarmı! 18 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Putin'in temsilcisinden olay yaratan çıkış: "Babanız Trump'ı kışkırtmayın!" İsrailli aşırı sağcı Bakan Smotrich’ten skandal çağrı Fırat'ın batısında YPG çözüldü: Suriye ordusu stratejik Tabka’yı ele geçirdi! Suriye’de DAEŞ operasyonu: El-Kaide lideri öldürüldü! Rusya beklenmedik gelişmeyi duyurdu: Türkiye indirim yaptı Irak'ta tarihi gün: ABD ordusu Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi!
Dünya Halep Havalimanı terör kuşatmasını kırdı: Uçuşlar için tarih verildi
Dünya

Halep Havalimanı terör kuşatmasını kırdı: Uçuşlar için tarih verildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Halep Havalimanı terör kuşatmasını kırdı: Uçuşlar için tarih verildi

Terör örgütü YPG’nin hain saldırıları nedeniyle 8 gündür uçuşa kapatılan Halep Uluslararası Havalimanı’nda kriz aşıldı. Suriye sivil havacılık makamları, güvenlik ve teknik incelemelerin tamamlandığını müjdeleyerek, uçuşların başlayacağı o kritik tarihi ilan etti.

Suriye'nin kuzeyindeki en önemli stratejik noktalardan biri olan Halep Uluslararası Havalimanı, terör kuşatmasını kırıyor. Bölücü terör örgütü YPG’nin doğrudan tesisleri ve güvenliği hedef alan saldırıları sonucu 8 gün önce kepenk indiren havalimanında uçuş trafiği yeniden canlanıyor.

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, terör örgütü YPG'nin saldırıları nedeniyle 8 gündür kapalı olan Halep Uluslararası Havalimanında uçuşların 20 Ocak Salı gününden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, hava trafiğinin onaylı uçuş programı doğrultusunda yeniden başlatılacağı belirtilerek kararın, gerekli teknik ve güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından alındığı ifade edildi.

Açıklamada, yolcu ve uçuş ekiplerinin güvenliği ile operasyonel emniyetin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket edildiği vurgulandı.

Yolculardan, uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri ilgili hava yolu şirketleri üzerinden takip etmeleri istendi.

Terör örgütü YPG’nin saldırıları nedeniyle Halep Uluslararası Havalimanında uçuşlar 8 gündür yapılamıyordu.

Suriye’de DAEŞ operasyonu: El-Kaide lideri öldürüldü!
Suriye’de DAEŞ operasyonu: El-Kaide lideri öldürüldü!

Dünya

Suriye’de DAEŞ operasyonu: El-Kaide lideri öldürüldü!

Fırat'ın batısında YPG çözüldü: Suriye ordusu stratejik Tabka’yı ele geçirdi!
Fırat'ın batısında YPG çözüldü: Suriye ordusu stratejik Tabka’yı ele geçirdi!

Dünya

Fırat'ın batısında YPG çözüldü: Suriye ordusu stratejik Tabka’yı ele geçirdi!

ABD’den Suriye’de El Kaide operasyonu! Üst düzey terörist öldürüldü
ABD’den Suriye’de El Kaide operasyonu! Üst düzey terörist öldürüldü

Gündem

ABD’den Suriye’de El Kaide operasyonu! Üst düzey terörist öldürüldü

Suriye Ordusu'ndan Fatih Sultan Mehmed Göndermesi
Suriye Ordusu'ndan Fatih Sultan Mehmed Göndermesi

Dünya

Suriye Ordusu'ndan Fatih Sultan Mehmed Göndermesi

Suriye'nin petrol sahası! Deyrizor, PKK-SDG'den kurtarıldı
Suriye'nin petrol sahası! Deyrizor, PKK-SDG'den kurtarıldı

Gündem

Suriye'nin petrol sahası! Deyrizor, PKK-SDG'den kurtarıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23