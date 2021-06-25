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Sağlık Haldol Akineton nedir Akineton niçin kullanılır? Akineton hangi tedaviler için kullanılır?
Sağlık

Haldol Akineton nedir Akineton niçin kullanılır? Akineton hangi tedaviler için kullanılır?

Akineton nedir ne için kullanılır? Akineton neye iyi gelir? Akineton hangi hasatlar için kullanılır? Akineton yan etkileri neler? Akineton içinde neler var? soruları organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in paylaşımlarında Haldol ve Akineton’dan söz etmesinden sonra merak etmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 17:39:00 - 2021-06-25 17:40:22
Haldol Akineton nedir Akineton niçin kullanılır? Akineton hangi tedaviler için kullanılır?

Parkinson gibi hastalıklara bağlı olarak ya da ilaç tedavisi nedeniyle veya başka sebeplerle vücudunuzdaki bazı doğal kimyasal maddelerin dengesinde oluşan bozulmadan kaynaklanan etkileri azaltır.

Akineton hangi tedaviler için kullanılır?

Akineton aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır: Parkinson sendromu (çeşitli nedenlere bağlı olarak Parkinson hastalığına benzer belirtilerin ortaya çıkması), özellikle kas sertliği ve titremenin (tremor) tedavisinde, Nöroleptik (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili) ve benzer etki gösteren ilaçların neden olduğu ekstrapiramidal (hareket bozukluğu) belirtilerin (örneğin kaslarda istemsiz kasılmaların neden olduğu ani başlangıçlı hareket bozukluğu, yerinde duramama hali ve Parkinson sendromu) tedavisinde.

 

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