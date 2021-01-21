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Yerel Halasını rehin aldı
Yerel

Halasını rehin aldı

İstanbul Üsküdar'da halasını bıçakla rehin alan şüpheli, ikna edilmesinin ardından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 15:15:00 -
Halasını rehin aldı

Bir kişi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan halasını bıçakla rehin aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polislerin bir süre konuştuğu şüpheli, halasını serbest bırakarak kendisini eve kilitledi. Kadın, ambulansta gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra olay yerinden götürüldü. Annesinin gelmesiyle ikna olan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin, annesinin boşandıktan sonra başka biriyle evlenmesinin ardından psikolojik sıkıntılar yaşadığı, olay yerine annesini istediği ve bu nedenle halasını rehin aldığı bildirildi.

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