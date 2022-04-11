Hala kızına para yağdırmış! CHP'li belediyede rezalet

2021 bütçesi 6 milyon lira açık veren ve Karaburun Belediyesinin, resmi evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma iddiası ile Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan CHP’li Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın, kamu kaynaklarını nasıl çarçur ettiği denetim komisyonu raporuyla bir bir gün yüzüne çıktı. İlkay Erdoğan’ın, 2020’de belediyede halkla ilişkiler uzmanı olarak görev yapan halasının kızı Yıldız Sedef’e yıllık yasal sınır 270 saat iken yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak 640 saat fazla mesai ücreti ve çoğu personelin günlük yevmiyesi 167 liraya gelirken Sedef’e 402 lira gibi astronomik bir yevmiye ödedi.

İlkay Girgin Erdoğan'ın hala kızına yaptığı kıyağı ortaya çıkaran Yasemin Aytaç denetim komisyonu raporunun tartışıldığı Nisan ayı belediye meclis toplantısında Başkan İlkay Girgin Erdoğan'a "Ben bunu adil bulmuyorum. Vicdanım elvermiyor." diyerek tepki gösterdi,

Karaburun Belediyesindeki tespitler bununla da sınırlı kalmadı. Belediye bünyesinde görev yapan kadrolu peyzaj mimarı dururken CHP'li İlkay Girgin Erdoğan'ın sözleşmeli peyzaj mimarı Özay Yerlikaya'ya 'danışmanlık hizmeti' adı altında 12 ay boyunca aylık 8 bin lira ödeme yaptığı belirlendi.

Bir diğer tespit ise Başkan İlkay Girgin Erdoğan'ın makam şoförüne yaptığı harcama olarak dikkat çekti. CHP'li İlkay Girgin Erdoğan'ın 2021 yılında henüz ortada pahalılık, döviz kurlarındaki artış yokken belediye kasasından makam şoförüne tanesi 1132 liradan iki çift ayakkabı aldığı ortaya çıktı. Denetim komisyonu raporunun görüşüldüğü meclis toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan AK Partili Meclis Üyesi Yasemin Aytaç, Başkan İlkay Girgin Erdoğan'a "Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik krizden bahsediyorsunuz ama makam şoförünüze belediye kasasından tanesi 1132 liradan iki çift ayakkabı alıyorsunuz. Ben şahsen bir çift ayakkabıya 1132 lira veremem. Üstelik bu ayakkabılar bir değil 2 çift alınmış ve kıyafet parası olarak ödenmiş. Ben halkın oyları ile seçilmiş bir meclis üyesi olarak Karaburunlu vatandaşlarıma karşı her şeyden önce vicdanen sorumluyum. Yaşananları burada dile getirmeyi bir borç olarak görüyorum." dedi.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın yaptığı ev ziyaretlerinde hediye olarak götürdüğü Türk kahvesini içine koymak için teneke kutu satın alındı. Kutulara belediye kasasından 30 bin 975 lira ödeme yapıldı.

Bir diğer tespit ise Başkan İlkay Girgin Erdoğan'ın çalışma masası üzerine aldığı sümen takımı konusunda oldu. Erdoğan'ın iki adet sümen takımı için 20 bin lira ödeme yaptığı belirlendi.

Kaynak: Sabah