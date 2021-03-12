  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hal yasası nedir? Hal yasası ne zaman çıkacak?
Ekonomi

Hal yasası nedir? Hal yasası ne zaman çıkacak?

Hal yasası maddeleri neler? Sebze ve meyvelerdeki fahiş fiyatlar vatandaşları çileden çıkarıyor. Üreticiden tüketiciye gelene kadar fiyatları katlandıkça katlanıyor. Bu tekelciliğin önüne geçmek için hükümetten hal yasası atağı geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi reform paketinde hal yasasına ilişkin açıklamasında bulundu. Peki hal yasası ne zaman çıkacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-12 15:56:00 - 2021-03-12 15:56:27
Hal yasası nedir? Hal yasası ne zaman çıkacak?

Hal Yasası ile fırsatçılığın önüne geçilecek, hallerin altyapısı yenilenecek ve modernizasyonu sağlanacak. Kamuoyunda "Hal Yasası" olarak bilinen 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılacak düzenlemeyle sebze ve meyve ticareti sektöründe köklü dönüşümler öngörülüyor.

Hal yasası ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hal yasasına ilişkin olarak, “Gıda bankacılığı sistemini cazip hale getirerek yaygınlaştırıyoruz. Hal yasası ile ilgili çalışmaları da hızla tamamlıyoruz. Gıda Komitesinin politika önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak bir erken uyarı sistemi kuruyoruz. Gıda tarafında kayıp ve israfın azaltılması için de harekete geçiyoruz. Tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya kazandıracak mekanizmalar geliştiriyoruz.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan doğal gaz açıklaması
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan doğal gaz açıklaması

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yataklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'deki gazı Türkiye'y..
Üç şehrin sınırları içinde petrol aranacak! Büyük müjde
Ekonomi

Üç şehrin sınırları içinde petrol aranacak! Büyük müjde

Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir il sınırları içinde kalan iki ayrı saha için petrol arama ruhsatı verildiği bildirildi.
Yeni sistem yolda! Erdoğan Milyonları kişiyi ilgilendiren kararı açıklayacak
Siyaset

Yeni sistem yolda! Erdoğan Milyonları kişiyi ilgilendiren kararı açıklayacak

Kamu kurum ve kuruluşlarında yeni dönem başlıyor. Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren ekonomiye ilişkin yeni paketi Cumhurbaşkanı R..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay