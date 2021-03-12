Hal yasası nedir? Hal yasası ne zaman çıkacak?
Hal yasası maddeleri neler? Sebze ve meyvelerdeki fahiş fiyatlar vatandaşları çileden çıkarıyor. Üreticiden tüketiciye gelene kadar fiyatları katlandıkça katlanıyor. Bu tekelciliğin önüne geçmek için hükümetten hal yasası atağı geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi reform paketinde hal yasasına ilişkin açıklamasında bulundu. Peki hal yasası ne zaman çıkacak?
Hal Yasası ile fırsatçılığın önüne geçilecek, hallerin altyapısı yenilenecek ve modernizasyonu sağlanacak. Kamuoyunda "Hal Yasası" olarak bilinen 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılacak düzenlemeyle sebze ve meyve ticareti sektöründe köklü dönüşümler öngörülüyor.
Hal yasası ne zaman çıkacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hal yasasına ilişkin olarak, “Gıda bankacılığı sistemini cazip hale getirerek yaygınlaştırıyoruz. Hal yasası ile ilgili çalışmaları da hızla tamamlıyoruz. Gıda Komitesinin politika önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak bir erken uyarı sistemi kuruyoruz. Gıda tarafında kayıp ve israfın azaltılması için de harekete geçiyoruz. Tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya kazandıracak mekanizmalar geliştiriyoruz.” dedi.