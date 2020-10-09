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Ekonomi Hal rüsumuna düzenleme
Ekonomi

Hal rüsumuna düzenleme

Yeniakit Publisher
2020-10-09 09:47:57 -
Hal rüsumuna düzenleme

ANKARA (AA) - Sebze ve meyve ticaretinde malları satın alanlarca toptan satış bedeli üzerinden belediye veya işletmelere ödenen meblağ olan hal rüsumunu, malların üretiminin yapıldığı veya satışa sunulduğu ve bünyesinde toptancı hali bulunmayan belediyeler tahsil edecek.

Ticaret Bakanlığının, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bir önceki yönetmelikteki hal rüsumu açıklamasında yer alan "toptancı hali bulunan belediye" ifadesi "belediye" olarak değiştirildi. Böylece, hal rüsumunun tahsilatını, malın üretildiği ve tüketime sunulduğu yerde toptancı hali bulunmayan belediyeler üstlenecek.

Yeni düzenlemeye göre, malın üretildiği yerde toptancı hali bulunmaması durumunda hal rüsumunun yüzde 50'si, malın üretildiği il belediyesi tarafından bildirilen banka hesabına aylık olarak izleyen ayın 5'inci iş günü sonuna kadar ilgili banka tarafından aktarılacak.

Malın tüketime sunulduğu yerde toptancı hali bulunmaması durumunda ise hal rüsumunun yüzde 50'si, malın tüketime sunulduğu il belediyesi tarafından bildirilen banka hesabına aylık olarak izleyen ayın 5'inci iş günü sonuna kadar ilgili banka tarafından aktarılacak.

Malların üretildiği ve veya tüketime sunulduğu yerdeki toptancı hallerinin belirlenmesinde hallerin faaliyet alanı esas alınacak.

Belediye veya toptancı hal işletmecisi, elde edilen geliri, toptancı hallerinin altyapısının geliştirilmesi, şehir içinde, giriş ve çıkışlarında kontrol noktalarının kurulması, kontrol ve denetimlerin yapılması ve sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesi amacıyla kullanacak.

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