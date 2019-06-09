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Hakkında korkunç iddia! Kım Jong-un ‘vahşice öldürtmüş’

İngiliz basınına göre; Kuzey Kore liderinin, adı henüz açıklanmayan bir general için içi pirana dolu bir su tankı hazırlattığı ve generali içine atarak vahşice ölümüne yol açtığı iddia edildi.

09 Haziran 2019 Pazar 14:46
Hakkında korkunç iddia! Kım Jong-un ‘vahşice öldürtmüş’

İngiliz basınından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında kan donduran iddia geldi. Kuzey Kore liderinin, adı henüz açıklanmayan bir general için içi pirana balıklarıyla dolu bir su tankı hazırlattığı ve generali içine atarak vahşice ölümüne yol açtığı iddia edildi.

İnfaz edilen generalin Kim Jong-un'a karşı darbe girişimi hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

İçi pirana dolu tankın Kim Jong-un'un Ryongsong Sarayı'nda olduğu bildirildi.

Generalin pirana dolu su tankına atılmadan önce de çeşitli işkencelere maruz kaldığı ifade edildi.

Ölümünün ise piranalar tarafından mı yoksa önceden mi gerçekleştiği hakkında kesin bir bilgi bulunmadığı söylendi.

İddialara göre Kim Jong-un'un 1977 yapımı James Bond filmindeki bir sahneden esinlenerek bu şeklide bir ölüm tankı hazırlattığı ifade edildi.

Kim Jong-un'un daha önceki yıllarda çok sayıda sıradışı ölüm emri ve infaza adının karıştığı biliniyor.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un talimatıyla, Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı O Sang Hon alev makinesiyle yakılarak öldürülmüştü.

Yıllar önce Güney Kore gazetesinde, Kim'in devletin üst düzeyinde bulunan 11 bürokratı askeri mahkemelerde yargılatıp alelacele ölüm cezasına mahkum ettirdiği ifade edilmişti.

Gazete, bu 11 kişinin cezalarının ise kısa sürede infaz edildiğini iddia etmişti.

Ölüm cezası alanlar arasında bulunan Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı O Sang Hon, alev makinesi ile yakılarak öldürüldü.

Daha önce ise Kim Jong-un, kendisine karşı darbe hazırlığı içinde bulunduğu iddia edilen Genelkurmay Başkanı Kim Çol'u da 'havan topu' ile idam ettirmişti.

Kim Jong-un keyfi konularla ilgili ceza vermesiyle de bilinen bir kişi. Yıllar önce Kim Jong Un'un oturuşunu beğenmediği için Başbakan Yardımcısını idam ettirdiği iddia edilmişti.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 14:46
  1. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
  2. Ryongsong Sarayı
  3. General
  4. Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı O Sang Hon
  5. Genelkurmay Başkanı Kim Çol
  6. James Bond
  7. pirana

YORUM YAZ

  • Ahmet koc Ahmet koc 13 dk önce
    Darbe yapmaya adam olunmaz.. Ancak ülke satılarak darbe ler olur. Adamsa çıksın siyaset yapıp bir yerlere gelsin. Bizdeki gibi yok ülke batoyormuş hikayesine de kimse kalkmasın. YEMEZLER artık.. Eğer doğruysa bir şekilde cezalanması gerekirdi o generalin

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