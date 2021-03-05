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Aktüel Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı yarım metreyi aştı! 177 yerleşim biriminin yolu kapandı
Aktüel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı yarım metreyi aştı! 177 yerleşim biriminin yolu kapandı

Hakkari Yüksekova'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle 177 yerleşim biriminin yolu kapandı. İlçe merkezindeki kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 08:57:00 -
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı yarım metreyi aştı! 177 yerleşim biriminin yolu kapandı

Hakkar'nin Yüksekova ilçesinde dün başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı ilçede 62 köy ve 115 mezranın yolu ulaşıma kapanırken, ilçe merkezinde park halindeki araçlar adeta kara gömüldü.

İl Özel İdaresi Yüksekova şantiye şefliği karla mücadele ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bölgede aralıklarla süreceği bildirilirken, belediye ekipleri de ilçe merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

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