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Aktüel Hakkarili kadınlardan Diyarbakır annelerine destek, terör örgütü PKK'ya tepki yürüyüşü
Aktüel

Hakkarili kadınlardan Diyarbakır annelerine destek, terör örgütü PKK'ya tepki yürüyüşü

Yeniakit Publisher
2020-11-18 15:22:39 -
Hakkarili kadınlardan Diyarbakır annelerine destek, terör örgütü PKK'ya tepki yürüyüşü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine destek vermek amacıyla bir araya gelen kadınlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Kent merkezindeki bir otelin önünde toplanan gelen kadınlar, "Anneler burada hainler nerede", "Hepimiz anneyiz PKK'ya yeteriz" ve "Türk, Kürt kardeştir PKK kalleştir" sloganları atarak HDP binasının bulunduğu caddeye kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan güvenlik korucusu Elmas Adıyaman, yaptıkları yürüyüşle Diyarbakır annelerine destek verdiklerini söyledi.

Elmas, Türk, Kürt, Laz ve Çerkez hangi milletten olursa olsun annelerin başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak ve hain bölücü terör örgütünün katliamlarına karşı seslerini duyurmak için Hakkarili anneler ve kadınlar olarak bir araya geldiklerini belirtti.

Edirne'den Hakkari'ye tek yürek olmuş bir millet olarak ülkenin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yılardır mücadele içinde olduklarını ifade eden Elmas, şunları kaydetti:

"Vatan uğrunda verdiğimiz şehitlerin kanı ve evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat ve Dicle'nin kuzuları feda edilmeyecektir. Bu mücadele başladığı günden bu yana iki yüze yakın evladımızı geri kazandık. Safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Bu zamana kadar coğrafyamızda şahit olduğumuz tarifi imkanız acıların yaşanan gözyaşı ve akan kanın son bulmasını istiyoruz. Tüm Türkiye'ye haykırıyoruz. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Halkımız artık uyansın. PKK ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsünler. Yeter artık. Kardeş kardeşi vurmasın. Gelin korkmayın birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. Hain terör örgütü PKK'yi yeryüzünden silelim."

Bu mücadelenin sadece polis ve askerin değil herkesin mücadelesi olması gerektiğini vurgulayan Elmas, "Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Tüm Türkiye'ye çağrımız topyekun bir mücadele içinde kalleş terör örgütü PKK'nın yurdumuzdaki tüm hain emellerini engelleyim. Ailelerimizi, başka evlatlarımızı hain PKK'ya kaptırmamak için bu mücadeleye davet ediyoruz. Hakkarili anneler ve kadınlar olarak yüreği evladının hasretiyle yanan tüm annelerin yanındayız. PKK kaybedecek, anneler kazanacak." diye konuştu.

Kadınların, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır anneleriyle cep telefonundan görüntülü olarak görüşmesiyle sona eren yürüyüşe, şehit ve gazi aileleri, evlatları dağa kaçırılan aileler, bazı sivil toplum kuruluşları ile siyasi partiler temsilcileri ve Hakkarili kadınlar katıldı.



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