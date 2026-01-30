  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin 2025 yılı ihracat rakamları açıklandı Suriye sınır kapılarında yeni dönem! Çalışmalar hızlandı! Ulus’ta Hamas ‘terörist’ Bağcılar’da Filistin dost İddianamede neler var neler! Yolsuzluk bağlantısında ‘yeğen’ skandalı Kandil’in aparatlarını sevindirdi Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü Sokak çetelerine eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki! "Derdi milletimiz için yapacağımız konutlar" Konya'da vicdanları kanatan vahşet! Babasını dövüp, amcasına video attı! CHP'li İBB'nin iş bilmezleri yine sahnede! Bu kez park halindeki araçları biçti
Aktüel Hakkarili eğitimci Kilimanjaro'ya tırmandı
Aktüel

Hakkarili eğitimci Kilimanjaro'ya tırmandı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Hakkarili eğitimci Kilimanjaro'ya tırmandı

Hakkari Milli Eğitim Şube Müdürü ve Hakkari ASKF Başkanı Erol Hanlıgil, sömestri tatilinde Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'ya başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

Hakkari Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapan, aynı zamanda Hakkari Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erol Hanlıgil, sömestri tatilinde Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'ya (5.895 metre) başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. Afrika kıtasının en yüksek dağlarından biri olan Kilimanjaro'ya yapılan tırmanışın, üç gün süren irtifa kamplarının ardından dördüncü gün gerçekleştirilen zirve yürüyüşüyle tamamlandığı bildirildi. Daha önce Sümbül Dağı, Reşko Dağı, Ağrı Dağı ve Everest Base Camp gibi önemli parkurlarda tırmanışlar gerçekleştiren Hanlıgil, bu tırmanışla birlikte Kilimanjaro'ya çıkan Hakkarili dağcılardan biri olma başarısını gösterdi.

Hanlıgil, hayallerinin peşinden gidildiğinde zorlukların aşılabileceğini belirterek, Hakkarili bir eğitimci ve spor adamı olarak sınır tanımadan başarılar elde edilebileceğini göstermenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Bir sonraki hedefinin Rusya'da bulunan ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Elbruz Dağı'na (5.642 metre) tırmanmak olduğunu kaydeden Hanlıgil, çalışmalarına devam ettiğini sözlerine ekledi.

Trabzonlu dağcılardan Demirkapı’da gururlandıran kış zirvesi
Trabzonlu dağcılardan Demirkapı’da gururlandıran kış zirvesi

Spor

Trabzonlu dağcılardan Demirkapı’da gururlandıran kış zirvesi

Yapay zeka fark etti: Kayıp dağcıyı ele veren kırmızı piksel
Yapay zeka fark etti: Kayıp dağcıyı ele veren kırmızı piksel

Dünya

Yapay zeka fark etti: Kayıp dağcıyı ele veren kırmızı piksel

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23