Hakkarili eğitimci Kilimanjaro'ya tırmandı

Hakkari Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapan, aynı zamanda Hakkari Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erol Hanlıgil, sömestri tatilinde Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'ya (5.895 metre) başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. Afrika kıtasının en yüksek dağlarından biri olan Kilimanjaro'ya yapılan tırmanışın, üç gün süren irtifa kamplarının ardından dördüncü gün gerçekleştirilen zirve yürüyüşüyle tamamlandığı bildirildi. Daha önce Sümbül Dağı, Reşko Dağı, Ağrı Dağı ve Everest Base Camp gibi önemli parkurlarda tırmanışlar gerçekleştiren Hanlıgil, bu tırmanışla birlikte Kilimanjaro'ya çıkan Hakkarili dağcılardan biri olma başarısını gösterdi.

Hanlıgil, hayallerinin peşinden gidildiğinde zorlukların aşılabileceğini belirterek, Hakkarili bir eğitimci ve spor adamı olarak sınır tanımadan başarılar elde edilebileceğini göstermenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Bir sonraki hedefinin Rusya'da bulunan ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Elbruz Dağı'na (5.642 metre) tırmanmak olduğunu kaydeden Hanlıgil, çalışmalarına devam ettiğini sözlerine ekledi.