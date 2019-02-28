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Hakkari’den başlayan TEKNOFEST zinciri

Dünyanın ikinci büyük teknoloji, havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST’e başvurular sona erdi.

28 Şubat 2019 Perşembe 21:47
Hakkari’den başlayan TEKNOFEST zinciri

Dünyanın ikinci büyük teknoloji, havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST’e başvurular sona erdi. 17-22 Eylül’de Atatürk Havalimanında nefesleri kesecek festivale bir milyon kişinin gelmesi beklenirken, başvuruların son gününde sosyal medyada ilginç bir kampanya başlatıldı.



TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın Hakkari Merkez Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin videosuyla başlattığı zincire çok sayıda ünlü isim destek verdi.“Hayal ettiklerini araştırmak, geliştirmek, üretmek için herkes TEKNOFEST’te. Öyle değil mi?” sorusuyla zinciri başlatan Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır’ı etiketledi. Bu mesaj üzerine Kacır, “Kesinlikle öyle… Hakkari’den, Rize’ye herkes #TEKNOFEST’te” diyerek, Rize Merkez Kurtuluş İlkokulu öğrencilerinin videosunu paylaştı. Kacır, attığı mesaja Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar’ı etiketledi.



Paydaş bakanlardan sosyal medya pası


Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar da “Bu gençler çığır açıcı teknolojilerde ülkemizi en ileri seviyeye taşıyacak.” mesajıyla Rize Merkez Şehit Şuayip Seferoğlu İmam Hatip Ortaokulu’nun videosunu paylaştı. Haluk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a hitaben yazdığı, “Ne dersiniz Sn. Bakanım?” sorusu ile TEKNOFEST’in tüm paydaş bakanlıklar ve kurumlarına pas attı.



“Maşalllah derim”


Bakan Varank, oluşturulan TEKNOFEST zincirine kayıtsız kalmadı. Haluk Bayraktar’ın sorusuna, “Maşallah derim :)” yanıtını veren Varank, “Geleceğin Lider ülkesi Türkiye’yi inşa ederken ödüller kazanma ve genç bilim insanları ile tanışma fırsatı! Genç kardeşlerimizi TEKNOFEST’e bekliyoruz!” mesajını yazdı. Bakan Varank, mesajına Sinop Merkez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinin videosunu eklerken, “Öyle değil mi?” diyerek, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu sosyal medya zincirine ekledi.



Art arda mesaj attılar


Sosyal medyada oluşturulan zincir Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile devam etti.



Zincirin diğer halkalarını oluşturan isimlerin yazdıkları mesajlar şöyle:


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Gençliğimiz yarınların gelişmiş ve müreffeh Türkiye’sini kurmak için TEKNOFEST’te yarışıyor! Alanya Hayate Hanım Ortaokulu. Herkes #TEKNOFEST’te Öyle değil mi? @MehmetErsoyTR


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Doğayı, kültürü, tarihi koruyacak teknolojiler üretmek için


Herkes #TEKNOFEST’te! Burdur Anadolu İmam hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu. Öyle değil mi? @ziyaselcuk



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Teori ve pratik #TEKNOFEST’te buluşuyor! Öğrencilerimiz için hayal etme, üretme, başarma fırsatı. Kayseri Melikgazi Yıldırım Beyazıt Ortaokulu. Öyle değil mi? @Mcahidturhan”


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: Ulaşılamayan yer kalmasın diye, Herkes #TEKNOFEST’te Tokat Bilim ve Sanat Merkezi Sen de orada mısın? @suleymansoylu



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: #MilliTeknolojiHamlesi ülkemizin bağımsızlığı ve güvenliği için atılmış büyük bir adım. Geleceğin güvenli Türkiye’sini gençlerimiz kuracak! Şırnak Cizre Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu. Herkes #Teknofest’te @IsmailDemirSSB



Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: Türkiye’nin her yerinden #TEKNOFEST’e katılan gençlerimiz, bize istikbalimizin göklerde olduğunu gösteriyor! Van İpekyolu Fevzi Çakmak Ortaokulu. Herkes #TEKNOFEST’te



Son halka resmi hesaptan


Zincirin son halkası ise TEKNOFEST İstanbul’un resmî hesabından yapılan paylaşım oldu. “Biz de yarışmacılarımız gibi heyecanlıyız! Türkiye’nin birikimi ve geleceği ile tanışma fırsatı #TEKNOFEST’te, 2019 Teknoloji Yarışmaları’nda! Bugün başvurular için son gün” ifadesi kullanıldı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 21:47
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